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Yunanistan'da büyük skandal! Selanik'te Türk diplomatların araçları kundaklandı

Yunanistan'ın kuzeyindeki bulunan Selanik kentinde, park halindeki araçlar, Türk diplomatların evinin önünde ateşe verildi.

10 Haziran 2019 Pazartesi 11:56
Yunanistan'da büyük skandal! Selanik'te Türk diplomatların araçları kundaklandı

Yunanistan'ın Selanik kentinde diplomatik görevli iki Türk'e ait araçlar sabah saatlerinde kundaklandı.

Diplomatik kaynaklardan edinilen bilgiye göre, kentin farklı noktalarında bulunan park halindeki iki araç sabah saatlerinde kimliği belirsiz kişilerce ateşe verildi.

Türkiye'nin Selanik Ticaret Ataşesi Serkan Buralı'ya ait diplomatik plakalı araç kent merkezindeki evinin önünde kundaklandı.

Kısa süre sonra da yaklaşık 1 kilometre uzaklıktaki bir noktada kentteki uluslararası bir kuruluşta çalışan Türk kadına ait aracın üzerine benzin dökülerek yakıldı.

İtfaiyenin müdahalede bulunduğu araçlar kullanılamaz hale gelirken, etraftaki birçok araç da hasar gördü. Olayda yaralanan olmadı.

Yunan emniyeti ve itfaiye teşkilatının olayla ilgili soruşturma başlattığı belirtildi.

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Haber Tarihi: 10 Haziran 2019 Pazartesi 11:56
  1. Yunanistan
  2. Selanik
  3. araç kundaklama
  4. Türk Diplomatlar

YORUM YAZ

  • EKOLL EKOLL 45 dk önce
    Bir atasözü vardır ya bizde. Eşeği dövemeyen semerinden alırmış hırsını diye. Ona benziyor.
  • ABBAS ABBAS 52 dk önce
    AZDILAR YİNE
  • DallıDallı52 dk önce
    EY TÜRKİYE DEKİ YUNAN DOSLARI HALA AKILLI OLMUYOR MUSUNUZ.KARŞILIĞI OLMALI RUMLARIN YAPTIKLARINA DA MUVAFFAK ÖĞRENMELİ

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