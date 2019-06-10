Yunanistan'da büyük skandal! Selanik'te Türk diplomatların araçları kundaklandı Yunanistan'ın kuzeyindeki bulunan Selanik kentinde, park halindeki araçlar, Türk diplomatların evinin önünde ateşe verildi.

Yunanistan'ın Selanik kentinde diplomatik görevli iki Türk'e ait araçlar sabah saatlerinde kundaklandı. Diplomatik kaynaklardan edinilen bilgiye göre, kentin farklı noktalarında bulunan park halindeki iki araç sabah saatlerinde kimliği belirsiz kişilerce ateşe verildi. Türkiye'nin Selanik Ticaret Ataşesi Serkan Buralı'ya ait diplomatik plakalı araç kent merkezindeki evinin önünde kundaklandı. Kısa süre sonra da yaklaşık 1 kilometre uzaklıktaki bir noktada kentteki uluslararası bir kuruluşta çalışan Türk kadına ait aracın üzerine benzin dökülerek yakıldı. İtfaiyenin müdahalede bulunduğu araçlar kullanılamaz hale gelirken, etraftaki birçok araç da hasar gördü. Olayda yaralanan olmadı. Yunan emniyeti ve itfaiye teşkilatının olayla ilgili soruşturma başlattığı belirtildi.

Haftanın Özeti

www.yeniakit.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, röportaj, fotoğraf, resim, sesli veya görüntülü sair içeriklerle ilgili telif hakları Uğurlu Gazetecilik Basın Yayın Matbaacılık Reklamcılık Limited Şirketi’ne aittir. Bu içeriklerin iktibas hakkı saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilmeksizin iktibas olunamaz; hiçbir surette kopyalanamaz, yeniden yayıma konulamaz.