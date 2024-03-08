  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Son Haberler

Dün DEM’in yoldaşı bugün 10. Yıl Marşı Bu da Özgür Özel’in yerli ve milli eseri

Baykar'dan Kardeş Azerbaycan Savunma Bakanlığıyla, Savunma-havacılık işbirliği sözleşmesi! İlişkin kararı onadı

İsrail Filistinlilerin neslini yok etmek için kadınları öldürüyor!

İmamoğlu'ndan mason Soyer'e yeni görev! 'Benimle çalışacak'

Eylem Tok’tan başla Burcu Köksal’a kadar… Laikçi solculara kadın hakları şamarı

Beceriksiz Ekrem'in metrobüsleri dehşet saçıyor

Savunma sanayinde Türkiye devri açılıyor! Rusya’yı bırakıp Türkiye’den alacaklar

Cumhurbaşkanı Erdoğan: Yılın her günü kadınların günüdür, sadece 1 güne hapsedilemez

Suudi Arabistan aradığını Türkiye'de buldu! 500 milyar dolarlık çılgın proje...

Pankarta yazılanlar dikkat! Özgür Özel neye uğradığını şaşırdı
Dünya Yunanistan’da bir olay daha patladı! Öğrenci eyleminde sokaklar karıştı: Hesap sordular! Yaralılar var
Dünya

Yunanistan’da bir olay daha patladı! Öğrenci eyleminde sokaklar karıştı: Hesap sordular! Yaralılar var

Yeniakit Publisher
2024-03-08 19:53:00 -
Yunanistan’da bir olay daha patladı! Öğrenci eyleminde sokaklar karıştı: Hesap sordular! Yaralılar var

Yunanistan'da özel üniversitelerin açılması planına karşı düzenlenen eylemde 8 kişi yaralandı! Yunanistan parlamentosunda yasa tasarısı bu akşam oylamaya sunulacak!

Yunanistan parlamentosunda bu akşam oylamaya sunulacak, ülkede özel üniversitelerin açılmasına izin verecek yasa tasarısına karşı yapılan eylemde polis ve öğrenciler arasında çıkan olaylarda 8 kişi yaralandı.

Yunanistan parlamentosunda milletvekilleri bu akşam meclisin onayına sunulacak ve ülkede özel üniversitelerin açılmasına izin verecek yasa tasarısını tartışırken, binlerce öğrenci ve öğretmen ise bu yasa tasarısına karşı başkent Atina'da bir araya geldi.
Özel üniversitelere karşı 9 haftadır başkent Atina'da eylem yapan öğrenci ve öğretmenler, bir kez daha parlamento binasına yürüdü.
Parlamento binası önünde polisle öğrenciler arasında arbede yaşandı. Öğrenciler polise molotofkokteyli atarken, polis biber gazıyla karşılık verdi

Yaşanan arbedede, ilk belirlemelere göre 8 kişi yaralandı.

Atina Politeknik Üniversitesi'nde akademisyen Ksenofon Lignos, eyleme katılma nedenlerine ilişkin "Buradayız çünkü hükümet özel üniversitelerin açılmasını sağlayacak bir kanunu meclisten geçirmeye çalışıyor. Bunu, anayasamız net olarak yasaklıyor." dedi.

Eyleme katılan öğrencilerden Viki Vraka, 9 haftadır bu yasa tasarısına karşı üniversitelerindeki işgal eylemlerinin devam ettiğine işaret ederek, "Burada dernekler var, öğrenci birlikleri var. Toplum özel üniversitelere karşı bizimle birlikte. Üniversite ücreti ödemek istemiyoruz. Zaten büyük bir ekonomik kriz var Yunanistan'da." diye konuştu.


ÖNE ÇIKAN VİDEO

KOLEJ DİPLOMALARINI ÜLKE TANIMIYOR

Yunanistan'da özel üniversite bulunmuyor. "Kolej" adı altında yüksek öğretim seviyesinde hizmet veren eğitim kurumlarının diplomaları ülkede tanınmıyor.


Hükümet ise özel üniversitelerin ülkede hizmet vermesine ve mevcut kolejlerin diplomalarının tanınmasına imkan tanıyacak bir yasa tasarısı üzerinde çalışıyor.
Öğrenci ve eğitimciler ise yılbaşından beri birçok kez düzenledikleri eylemlerle özel üniversitelere ilişkin yeni yasa tasarısına karşı tepkilerini ifade etmişti.

1
Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.

Yorumlar

Ekremi gören varmı

Ekremi atina BB olarak görmek istiyoruz.
x

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23