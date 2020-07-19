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Yunanistan'da 'Ayasofya' yası: Bizans imparatorluğu ikinci kez çöktü

Yunanistan'ın en tanınan tarihçilerinden biri olan Helene Ahrweiler, Ayasofya'nın ibadete açılmasıyla birlikte Doğu Roma İmparatorluğu'nun ikinci kez çöktüğünü söyledi.

Yeniakit Publisher
2020-07-19 11:32:00 - 2020-07-19 11:33:19
Yunanistan'da 'Ayasofya' yası: Bizans imparatorluğu ikinci kez çöktü

Türkiye'nin Ayasofya'yı yıllar sonra ibadete açması, dünyada büyük yankı uyandırdı.

Karardan en çok rahatsız olan ülkelerin başında Yunanistan geliyor. Ülkede Ayasofya kararına tepkiler her kesimden tepki var.

Yunan hükümeti ise Türkiye'ye yaptırım uygulanması için arayışlara girdi.

Tarih tekerrür etti

Ayasofya'nın ibadete açılmasıyla ilgili konuşan Yunan ve Bizans tarihçisi Helene Ahrweiler, Ayasofya’nın statütüsünün değiştirilme kararıyla ilgili olarak tarihin tekerrür ettiğini söyledi.

Bizans imparatorluğu ikinci kez çöktü

Ahrweiler, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın Ayasofya kararının "Bizans İmparatorluğu"nun ikinci kez çöküşü olarak niteledi.

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Yorumlar

Vahap Kalyoncu

Doğu romadan size ne kendinizi fasülye gibi nimetten sayiyorsunuz.
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