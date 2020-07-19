Yunanistan'da 'Ayasofya' yası: Bizans imparatorluğu ikinci kez çöktü

Türkiye'nin Ayasofya'yı yıllar sonra ibadete açması, dünyada büyük yankı uyandırdı.

Karardan en çok rahatsız olan ülkelerin başında Yunanistan geliyor. Ülkede Ayasofya kararına tepkiler her kesimden tepki var.

Yunan hükümeti ise Türkiye'ye yaptırım uygulanması için arayışlara girdi.

Tarih tekerrür etti

Ayasofya'nın ibadete açılmasıyla ilgili konuşan Yunan ve Bizans tarihçisi Helene Ahrweiler, Ayasofya’nın statütüsünün değiştirilme kararıyla ilgili olarak tarihin tekerrür ettiğini söyledi.

Bizans imparatorluğu ikinci kez çöktü

Ahrweiler, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın Ayasofya kararının "Bizans İmparatorluğu"nun ikinci kez çöküşü olarak niteledi.