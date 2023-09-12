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Gündem Yunanistan'da araca silahlı saldırı: 6 Türk vatandaşı hayatını kaybetti
Gündem

Yunanistan'da araca silahlı saldırı: 6 Türk vatandaşı hayatını kaybetti

Yeniakit Publisher
2023-09-12 17:58:00 - 2023-09-12 18:01:08
Yunanistan'da araca silahlı saldırı: 6 Türk vatandaşı hayatını kaybetti

İncelemede, 20’den fazla mermi kovanı bulunurken, Yunan makamları Interpol'den yardım istendi.

Yunanistan’ın başkenti Atina yakınlarında bir araca düzenlenen silahlı saldırıda 6 Türk vatandaşı hayatını kaybetti.
Yunanistan’ın başkenti Atina yakınlarındaki sahil kasabası Artemdida’da dün yerel saatle 18.30 sularında bir araca düzenlenen silahlı saldırıda 6 Türk hayatını kaybetti. Yunan basınında yer alan haberlerde, Türklerin bulunduğu aracın Almanya plakalı olduğu belirtilerek, saldırının çete hesaplaşması olabileceği üzerinde durulduğu ifade edildi.
Hayatını kaybedenlerden 5’inin aracın içerisinde, 1’inin ise aracın dışında bulunduğu aktarılan haberlerde, ölenlerden hiçbirinin Yunanistan'da sabıka kaydı bulunmadığı ve üstlerinde silah olmadığı aktarıldı.
Olay yerinde yapılan incelemede, 20’den fazla mermi kovanı bulunurken, Yunan makamları Interpol'den yardım istendi.
Görgü tanıkları polise verdikleri ifadelerinde, saldırının düzenlendiği bölgede koyu renkli bir araç ile bir motosiklet gördüklerini belirtti. Olayla ilgili soruşturma devam ediyor.

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