Yunanistan'da 20 kişi, 16 yaşındaki Türk genci darp etti! 'Pis Türk seni öldüreceğiz'

Yunanistan'ın İskeçe kentinde 20 kişiden oluşan bir grup, 16 yaşındaki bir Türk çocuğunu feci şekilde döverek hastanelik etti. Yerel Yunan basınında 26 Ağustos Cuma akşam saatlerinde yer alan bu haber bölgede tedirginliğe neden oldu.

Haberde belirtildiği üzere saldırganların neden 16 yaşındaki gence saldırıda bulundukları henüz belirlenemezken, olayla ilgili görgü tanıklarının ifadelerine göre, gruptan 6-7 kişinin Türk çocuğuna aynı anda acımasızca vurdukları belirtiliyor.

Görgü tanıklarının söylediklerine göre, saldırganların 16 yaşındaki gence yerde yatarken dahi kafasına ve karın bölgesine tekmelerle acımasızca vurmaları sonucunda gencin kanlar içinde kaldığı ifade edildi. Saldırganların gence “Pis Türk öbür sefere seni öldüreceğiz” diye bağırarak küfür ettikleri belirtilirken, o an orada bulunan vatandaşların araya girmesiyle 20 kişilik grubun olay yerinden hızla uzaklaştığı ifade ediliyor.

Kısa süre sonra olaydan haberdar olan gencin annesi olay yerine gelerek oğlunu hastaneye götürdüğü belirtilirken, annenin saldırganlara karşı suç duyurusunda bulunacağı ifade ediliyor.

Hastaneye kaldırılan O.T. isimli Türk gencin bugün taburcu olduğu belirtildi. Yaşanan bu tatsız olay ve çirkin ırkçı saldırıya yönelik soruşturmanın İskeçe Emniyet Müdürlüğü tarafından devam ettirildiği belirtiliyor. Fakat Yunanistan Emniyet Teşkilatı’nın Doğu Makedonya-Trakya Bölge Müdürlüğü tarafından bölgede yaşanan polisiye olaylarla ilgili her gün yapılan basın açıklamalarında yaşanan olaylara yer verilirken bu konuda henüz şimdiye kadar bir ilk açıklama yapılmaması ise dikkat çekiyor.