Yunanistan'a verilen adalarla ilgili Merdan Yanardağ'dan skandal iddialar!

CHP'li İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nin (İBB) reklam verdiği TELE1'in Genel Yayın Yönetmeni Dr. Merdan Yanardağ, "Adaları veren Abdülhamit’tir. Lozan’da verildi diye yalan söylüyorlar." şeklinde tepki çeken iddialarda bulundu.

Daha önce de Abdülhamit Han'a, "1908'de Abdülhamid despotizminin, emperyalizmin uşağı aşağılık bir diktatör olan, Mithat Paşa'yı Taif'te boğduran, Osmanlı-Türk aydınlanmasını, modernleşmesini savunan bütün aydınlara zulmeden, Namık Kemal'lere, Tevfik Fikretlere..." sözleriyle alçakça hakaretler yağdıran Yanardağ, “Lozan konusunda gericilerin, muhafazakarlar, dinciler ve sözüm ona tarihçilerin söylediği her şey yalandır.” iddiasında bulunarak bir skandala daha imza attı.