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Gündem Yunanistan'a kritik mesaj! Türkiye yeni Naxtex ilan etti
Gündem

Yunanistan'a kritik mesaj! Türkiye yeni Naxtex ilan etti

Türkiye yayınladığı yeni Navtex ile Doğu Akdeniz’de sondaj faaliyetleri yürüten sismik araştırma gemisi Oruç Reis'in çalışma süresini 1 Eylül tarihine kadar uzatma kararı aldı.

Yeniakit Publisher
2020-08-27 14:09:00 - 2020-08-27 14:19:36
Yunanistan'a kritik mesaj! Türkiye yeni Naxtex ilan etti

Doğu Akdeniz’de Yunanistan ve Türkiye arasında yaşanan Navtex gerilimi büyüyor. Bölgedeki haklarından vazgeçmeyeceğini tüm dünyaya ilan eden Türkiye stratejik hamlelerine bir yenisini daha ekledi.

Sabah saatlerinde Doğu Akdeniz'de 1-2 Eylül tarihlerinde icra edilecek olan atış eğitimi için Navtex ilan edilmişti.

Oruç Reis'in görev süresi uzatıldı

Son dakika bilgisine göre Akdeniz’de sondaj faaliyetleri yürüten  Oruç Reis gemisi içinde yeni bir Navtex ilan edildi. İlan edilen Navtex ile  Oruç Reis'in faaliyet süresi 1 Eylül tarihine kadar uzatıldı.

Sabah yapılan Naxtex ilanında 1-2 Eylül tarihlerinde Akdeniz’de atış eğitimi gerçekleştirileceği duyurulmuştu. Yunanistan’ın Mısır ile yaptığı anlaşmayı bugün 15:00-20:00 saatleri arasında oylayacak. Oylama öncesi Türkiye tarafından ilan edilen Navtex dikkat çekti.

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