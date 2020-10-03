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Aktüel Yunanistan'a kaçmaya çalışırken yakalanan FETÖ firarisi Zonguldak'ta adliyeye sevk edildi
Aktüel

Yunanistan'a kaçmaya çalışırken yakalanan FETÖ firarisi Zonguldak'ta adliyeye sevk edildi

Yeniakit Publisher
2020-10-03 14:23:52 -
Yunanistan'a kaçmaya çalışırken yakalanan FETÖ firarisi Zonguldak'ta adliyeye sevk edildi

ZONGULDAK (AA) - Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması (FETÖ/PDY) soruşturması kapsamında gözaltına alınan zanlı, Zonguldak'ta adliyeye sevk edildi.

Alınan bilgiye göre, FETÖ/PDY'ye yönelik soruşturma kapsamında aranan F.T, 1 Ekim'de Edirne'nin Enez ilçesinden Yunanistan'a deniz yoluyla kaçmaya çalışırken polis ekiplerince yakalandı.

ByLock kullanıcısı olduğu iddia edilen şüpheli, Zonguldak Cumhuriyet Başsavcılığının talimatları doğrultusunda kente getirildi.

Emniyetteki işlemlerinin ve sağlık kontrolünün ardından şüpheli, adliyeye sevk edildi.

Öte yandan, şüphelinin 4 yıldır firari olduğu öğrenildi.


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