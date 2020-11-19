  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Gündem Yunanistan'a kaçmaya çalışan 5 FETÖ'cü tutuklandı
Gündem

Yunanistan'a kaçmaya çalışan 5 FETÖ'cü tutuklandı

Yunanistan'a kaçmaya çalışırken yakalanan 5 FETÖ'cü ve göçmen kaçakçısı oldukları öğrenilen 2 kişi tutuklandı.

Yeniakit Publisher
2020-11-19 01:03:00 -
Yunanistan'a kaçmaya çalışan 5 FETÖ'cü tutuklandı

Edirne İl Emniyet Müdürlüğü, Yunanistan'a kaçmaya çalışan FETÖ'cüleri aman vermiyor. Sınır dışına çıkmaya çalışan 5'i FETÖ şüphelisi 7 kişinin tutuklandığı açıklandı.

Yunanistan'a kaçarken yakalandılar

Edirne'nin Keşan ilçesinde yasa dışı yollarla Yunanistan'a gitmek isterken yakalanan 10 kişiden, 5'i FETÖ şüphelisi 7'si tutuklandı. İl Emniyet Müdürlüğü ile Keşan Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Büro Amirliği ekipleri, Keşan-İpsala yolunda 2 ticari taksiyi durdurdu.

Kontrollerde, araçtakilerin yasa dışı yollarla Yunanistan'a çıkış hazırlığındaki FETÖ şüphelileri H.G, H.D, M.D.T, A.Ü, S.K, H.Y. ve H.Y. oldukları, K.O.A, H.S.K ve İ.A'nın da göçmen kaçakçılığı yaptıkları belirlendi.

5 FETÖ'cü ve 2 kaçakçı tutuklandı

Gözaltına alınan şüphelilerden H.Y. emniyetteki işlemlerinin ardından serbest bırakıldı. Adliyeye sevk edilen şüphelilerden H.G, H.D, M.D.T, A.Ü. ve S.K. "silahlı terör örgütüne üye olmak", K.O.A. ve H.S.K. ise "göçmen kaçakçılığı" suçundan çıkarıldığı hakimlikçe tutuklandı.

Şüphelilerden İ.A. ve H.Y. ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
Hastaneye kaldırılan eski başbakan yoğun bakıma alındı
Gündem

Hastaneye kaldırılan eski başbakan yoğun bakıma alındı

Eski Başbakan ve Cumhurbaşkanlığı Yüksek İstişare Kurulu üyesi Yıldırım Akbulut, hastaneye kaldırıldı.

Bölgede dengeler mühim ölçüde değişebilir! Flaş iddia: Hareket halindeki gemiyi vurdular
Dünya

Bölgede dengeler mühim ölçüde değişebilir! Flaş iddia: Hareket halindeki gemiyi vurdular

Çin ordusunun, bu yılın başında Güney Çin Denizi'nde gerçekleştirdiği balistik füze denemelerinde bir kısmının hareket halindeki bir hedef g..
Daha önce almışlardı! Türkiye'den tekrar SİHA alacaklar
Ekonomi

Daha önce almışlardı! Türkiye'den tekrar SİHA alacaklar

Ukrayna Savunma Bakanlığı, Ukrayna Silahlı Kuvvetleri için Bayraktar TB2 Silahlı İnsansız Hava Aracı siparişi vermeye hazırlanıyor...
Satılık 2010 model Citröen Nemo
Satılık 2010 model Citröen Nemo

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

Yaay İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Yaay