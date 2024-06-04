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Gündem Yunanistan'a kaçmaya çalışan 5 FETÖ üyesi gözaltına alındı
Gündem

Yunanistan'a kaçmaya çalışan 5 FETÖ üyesi gözaltına alındı

Yeniakit Publisher
2024-06-04 20:26:00 -
Yunanistan'a kaçmaya çalışan 5 FETÖ üyesi gözaltına alındı

Muğla'nın Datça ilçesinde, FETÖ/PDY üyesi oldukları iddiasıyla yargılanmaları süren 5 sanık, deniz yoluyla yurt dışına çıkmaya çalışırken gözaltına alındı.

Sahil Güvenlik, Muğla Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ve İstihbarat Şube Müdürlüğü ekipleri, terör örgütü üyesi olmak suçundan haklarında açılan davaları istinaf mahkemelerinde devam eden 5 sanığın, Datça Limanı'ndan tekneyle denize açıldığı ihbarı üzerine harekete geçti.

5 ŞÜPHELİ GÖZALTINA ALINDI

Sahil Güvenlik ekiplerince durdurulan teknede bulunan 5 şüpheli gözaltına alındı.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adileyeye sevk edilen 3 şüpheli tutuklandı, 2 şüphelinin ise işlemleri sürüyor.

 
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