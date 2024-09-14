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Gündem Yunanistan'a kaçmaya çalışan 4 FETÖ'cü yakalandı
Gündem

Yunanistan'a kaçmaya çalışan 4 FETÖ'cü yakalandı

Yeniakit Publisher
2024-09-14 15:37:00 -
Yunanistan'a kaçmaya çalışan 4 FETÖ'cü yakalandı

Milli Savunma Bakanlığı (MSB), yasa dışı yollarla Türkiye'den Yunanistan'a kaçmaya çalışan 4'ü FETÖ mensubu yakalandığını duyurdu.

Bakanlıktan yapılan açıklamada, "Uzunköprü Edirne sınır hattında görev yapan hudut birliklerimiz, yasa dışı yollarla Türkiye'den Yunanistan'a geçmeye çalışan 5 kişiyi yakaladı. Yakalanan şahıslardan 4'ünün FETÖ terör örgütü mensubu olduğu belirlendi. Şahıslar İpsala İlçe Jandarma Komutanlığına teslim edildi." ifadeleri kullanıldı.

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