0553 313 94 23

Yunanistan'a kaçmak isteyen çok sayıda göçmen minibüste yakalandı

Çanakkale'de jandarma ekipleri, arama yaptığı kapalı kasa tipi minibüste Yunanistan'a geçme hazırlığındaki 23 düzensiz göçmeni yakaladı.

28 Eylül 2019 Cumartesi 14:53
Yunanistan'a kaçmak isteyen çok sayıda göçmen minibüste yakalandı

Çanakkale'nin Ezine ilçesinde yasa dışı yollarla Yunanistan'ın Midilli Adası'na gitme hazırlığındaki Afgan uyruklu 23 düzensiz göçmen ile kaçışı organize ettiği iddia edilen iki kişi yakalandı.

Yasa dışı geçişleri önleme amaçlı yolda uygulama gerçekleştiren ve ihbarları değerlendiren Geyikli Jandarma Komutanlığı ekipleri, ilçeye bağlı Tavaklı köyü Tavaklı İskelesi mevkisinde park halindeki 10 T 3022 plakalı kapalı kasa minibüsü aradı.

Organizatör de gözaltına alındı

Minibüste aralarında kadın ve çocukların da bulunduğu 23 düzensiz göçmen gözetim altına alındı.

Ayrıca jandarma, düzensiz göçmenlerin yurt dışına kaçışını organize ettikleri iddiasıyla da M.B. ve M.T.'yi gözaltına aldı.

Afganistan uyruklu oldukları belirlenen 23 kişi,Geyikli Jandarma Komutanlığı'ndaki işlemlerinin ardından Ayvacık Yabancıları Geri Gönderme Merkezi'ne sevk edildi.

Akit Youtube Kanalına Abone Ol

Haftanın Özeti

www.yeniakit.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, röportaj, fotoğraf, resim, sesli veya görüntülü sair içeriklerle ilgili telif hakları Uğurlu Gazetecilik Basın Yayın Matbaacılık Reklamcılık Limited Şirketi’ne aittir. Bu içeriklerin iktibas hakkı saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilmeksizin iktibas olunamaz; hiçbir surette kopyalanamaz, yeniden yayıma konulamaz.
Haber Tarihi: 28 Eylül 2019 Cumartesi 14:53
  1. Çanakkale'nin Ezine ilçesi
  2. Yunanistan'ın Midilli Adası
  3. düzensiz göçmen
  4. Geyikli Jandarma Komutanlığı
  5. Tavaklı köyü
  6. Ayvacık Yabancıları Geri Gönderme Merkezi

YORUM YAZ

    Günün Özeti

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    Kaçak binalar ne zaman yıkılacak? Son dakika! Depreme dayanıksız ne kadar bina var?
    1. Kaçak binalar ne zaman yıkılacak? Son..
    2. 200 kişi balta ve torbayla evinden..
    3. Yürek dayanmaz... Hakkari'de 3 kardeşe..
    4. Cumhurbaşkanlığından Bayraktar TB2..
    5. Yunanistan'a kaçmak isteyen çok sayıda..
    6. Çikolatalı kruvasan tarifi
    7. CHP’li İmamoğlu’nun “torpilli”..
    8. İstanbul'da 3.8 büyüklüğünde deprem
    9. Prof. Mehmet Seyfettin Erol'dan net..
    10. Elvan ve Fadime Çelik bitiş çizgisini..
    11. CHP bunu da yaptı! Konferansta PYD..
    12. Mahkeme Trump’ın göçmen kararını..
    13. Avcılar'da 3 bloktan oluşan bina için..
    14. Galip İlhaner: HDP/PKK’ya karşı..
    15. O gün, emniyetteki polisler, bugün ise..
    16. Milletten şamarı yiyen terör sevici..
    17. Abdest alırken hangi dualar okunur?
    18. EYT son dakika bugün haberleri EYT'de..
    19. Batı'nın güdümündeki Suudi..
    20. İstanbul'da bir deprem daha!
    21. Uzman Psikoterapist Yusuf Yılmaz’dan..
    22. Artvin’deki selde dehşete düşüren..
    23. Testten tam not aldı! ASELSAN'dan..
    24. Hindistan baskıyı arttırıyor
    25. Asgari ücret zammı 2020 asgari ücret..
    26. Karamollaoğlu isteğini açıkladı:..
    27. Türkiye ile ABD'den ortak uçuş
    28. İtfaiye ekipleri parmağını musluk..
    29. Müslüman yazar nasıl yazar?
    30. Anne sütünün önemi
    İstanbul depremi sonrası Ertuğrul Özkök'ten cami düşmanlığı
    İstanbul depremi sonrası Ertuğrul Özkök'ten cami düşmanlığı
    Sokak ortasında ibretlik görüntü!
    Sokak ortasında ibretlik görüntü!
    Başkan Erdoğan FOX News sunucusuna ayar verdi!
    Başkan Erdoğan FOX News sunucusuna ayar verdi!
    İstanbul'da yine deprem oldu! Yine sallandık
    İstanbul'da yine deprem oldu! Yine sallandık
    Yeni dönem başlıyor! ‘Tebdil-i denetim’ yapılacak
    Yeni dönem başlıyor! ‘Tebdil-i denetim’ yapılacak

    Günün Karikatürü

    28 Eylül 2019
    İstanbul depremini bilmişti! Hoogerbeets korkutan bir uyarı daha
    İstanbul depremini bilmişti! Hoogerbeets korkutan bir uyarı daha
    Bahçeli paylaşımı MHP'lileri kızdırmıştı! CHP'li Mücahit Avcı'yı tekme tokat dövdüler
    Bahçeli paylaşımı MHP'lileri kızdırmıştı! CHP'li Mücahit Avcı'yı tekme tokat dövdüler