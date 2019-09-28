Yunanistan'a kaçmak isteyen çok sayıda göçmen minibüste yakalandı Çanakkale'de jandarma ekipleri, arama yaptığı kapalı kasa tipi minibüste Yunanistan'a geçme hazırlığındaki 23 düzensiz göçmeni yakaladı.

Çanakkale'nin Ezine ilçesinde yasa dışı yollarla Yunanistan'ın Midilli Adası'na gitme hazırlığındaki Afgan uyruklu 23 düzensiz göçmen ile kaçışı organize ettiği iddia edilen iki kişi yakalandı. Yasa dışı geçişleri önleme amaçlı yolda uygulama gerçekleştiren ve ihbarları değerlendiren Geyikli Jandarma Komutanlığı ekipleri, ilçeye bağlı Tavaklı köyü Tavaklı İskelesi mevkisinde park halindeki 10 T 3022 plakalı kapalı kasa minibüsü aradı. Organizatör de gözaltına alındı Minibüste aralarında kadın ve çocukların da bulunduğu 23 düzensiz göçmen gözetim altına alındı. Ayrıca jandarma, düzensiz göçmenlerin yurt dışına kaçışını organize ettikleri iddiasıyla da M.B. ve M.T.'yi gözaltına aldı. Afganistan uyruklu oldukları belirlenen 23 kişi,Geyikli Jandarma Komutanlığı'ndaki işlemlerinin ardından Ayvacık Yabancıları Geri Gönderme Merkezi'ne sevk edildi.

Haftanın Özeti

www.yeniakit.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, röportaj, fotoğraf, resim, sesli veya görüntülü sair içeriklerle ilgili telif hakları Uğurlu Gazetecilik Basın Yayın Matbaacılık Reklamcılık Limited Şirketi’ne aittir. Bu içeriklerin iktibas hakkı saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilmeksizin iktibas olunamaz; hiçbir surette kopyalanamaz, yeniden yayıma konulamaz.