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Gündem Yunanistan'a kaçarken yakalanmıştı! HDP’li eski belediye başkanı tutuklandı
Gündem

Yunanistan'a kaçarken yakalanmıştı! HDP’li eski belediye başkanı tutuklandı

Yunanistan'a kaçarken yakalanan HDP’li Kömür Beldesi eski Belediye Başkanı Hüseyin Y., çıkarıldığı mahkeme tarafından tutuklandı.

Yeniakit Publisher
2021-11-26 18:29:00 - 2021-11-26 18:33:25
Yunanistan'a kaçarken yakalanmıştı! HDP’li eski belediye başkanı tutuklandı

‘Terör örgütüne üye olmak’ ile suçlanan ve yurt dışına kaçarken Yunanistan sınırında yakalanan HDP’li Kömür Beldesi eski Belediye Başkanı Hüseyin Y. tutuklandı.

Adıyaman Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen soruşturma kapsamında ‘Terör örgütüne üye olmak’ ile suçlanan HDP'li Kömür eski Belediye Başkanı Hüseyin Y., çıkarıldığı mahkeme tarafından tutuklandı.

Sınır birlikleri yakalamıştı

16 Kasım tarihinde Hüseyin Y., beraberinde işadamı Abuzer A. ile yasa dışı yollardan yurt dışına kaçmaya çalışırken Edirne’nin İpsala ilçesinde sınır birlikleri tarafından yakalanmıştı.

Hüseyin Y., jandarmada yapılan sorgulaması ve Cumhuriyet Savcılığı tarafından alınan ifadesinin ardından tutuklanması talebiyle Sulh Ceza Mahkemesine sevk edildi. Mahkeme Hüseyin Y.’nin tutuklanarak cezaevine gönderilmesine karar verdi.

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