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Yerel Yunanistan'a kaçarken yakalanan terör örgütü PKK şüphelisi tutuklandı
Yerel

Yunanistan'a kaçarken yakalanan terör örgütü PKK şüphelisi tutuklandı

Edirne'de Yunanistan'a kaçmaya çalışırken yakalanan terör örgütü PKK şüphelisi tutuklandı.

Yeniakit Publisher
2022-12-11 11:33:00 -
Yunanistan'a kaçarken yakalanan terör örgütü PKK şüphelisi tutuklandı

Alınan bilgiye göre, jandarma ekipleri tarafından iki gün önce 1. derece askeri yasak bölgede, Yunanistan'a yasa dışı yollardan gitmeye çalışırken yakalanan terör örgütü PKK şüphelisi M.K'nin jandarmadaki işlemleri tamamlandı.

Edirne Adliyesi'ne getirilen M.K, savcılıktaki ifadesinin ardından çıkarıldığı sulh ceza hakimliği tarafından tutuklandı.

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