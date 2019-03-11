Yunanistan'a geçemeden radara takıldılar Sahil Güvenlik Mobil Radarı tarafından, Enez açıklarında lastik bot içerisinde tespit edilen bir grup düzensiz göçmen, Sahil Güvenlik ekipleri tarafından yakalandı.

Sahil Güvenlik ekipleri Enez açıklarında 5'i kadın 32 düzensiz göçmeni Yunanistan'a geçmeden yakaladı. Alınan bilgiye göre, Sahil Güvenlik Mobil Radarı tarafından, Enez açıklarında lastik bot içerisinde bir grup düzensiz göçmen tespit edildi. İl Göç İdaresi'ne gönderildiler Sahil Güvenlik botu, hareket halindeki düzensiz göçmenleri taşıyan lastik botu durdurdu. Bottaki Afganistan uyruklu 5'i kadın 32 düzensiz göçmen karaya çıkarıldı. Sağlık kontrolünden geçirilen göçmenler İl Göç İdaresi'ne gönderildi.

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