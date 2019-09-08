Yunanistan'a evinde büyük şok!
Yunanistan, EURO 2020 Elemeleri'nde Liechtenstein ile 1-1 berabere kaldı.08 Eylül 2019 Pazar 23:53
EURO 2020 Elemeleri'nde Yunanistan ile Liechtenstein akrşı karşıya geldi.
Mücadelenin 33. dakikasında Georgios Masouras ile öne geçen Yunanistan, devreye 1-0'lık üstünlükle girdi.
Dakikalar 85'i gösterdiğinde sahneye Liechtenstein'dan Dennis Salanovic çıktı ve skora eşitlik getirdi.
Kalan kısa süreden gol sesi çıkmadı ve Yunanistan ile Liechtenstein 1-1 berabere kaldı.
Bu sonuçla birlikte Yunanistan'ın puanı 5 oldu. Liechtenstein ise elemelerdeki ilk puanını aldı.
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