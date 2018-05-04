Namaz Vakitleri WhatsApp: 0553 313 94 23

Yunanistan'a dost kazığı: Türkiye olmasaydı...

Sığınmacı konusunda hatalar yapıldığını söyleyen Yunanistan Başbakanı Aleksis Çipras, Türkiye - Avrupa Birliği arasındaki göçmen mutabakatı öncesinde Yunanistan'a günde 5 bin sığınmacının geçtiğini belirtti.

04 Mayıs 2018 Cuma 12:22
Yunanistan'a dost kazığı: Türkiye olmasaydı...

Sığınmacı krizinde hatalar yaptıklarını belirten Yunanistan Başbakanı Aleksis Çipras, Midilli Adası sakinleri ve bölgedeki sığınmacıların zor şartlarda hayatlarına devam ettiğini dile getirdi.

İŞLER ÜÇ KAT KÖTÜ OLURDU

Sığınmacı sorununun düzeltilmesi için bir dizi önlem alacaklarını belirten Çipras, iltica başvurularının hızlandırılmasının birinci öncelikleri olduğunu söyledi. Türkiye ile Avrupa Birliği (AB) arasındaki göçmen mutabakatı öncesi Yunan adalarına günde ortalama 5 bin sığınmacının geçtiğini hatırlatan Çipras, "Bu anlaşma olmasaydı işler üç kat daha kötü olurdu." diye konuştu.

KUZEY KOMŞULARI SIRT ÇEVİRDİ

Çipras, kuzey komşularının, sınırlarını kapatarak Yunanistan'ın bir "sığınmacı deposuna" dönmesine neden olacağını öne sürerek, "Diğerleri tel örgü çekerken, Midilli ve diğer adalardaki sakinlerin insani tavrı sayesinde sadece Yunanların onuru değil tüm Avrupa'nın onuru kurtarıldı." ifadesini kullandı.

Midilli'de yaklaşık iki hafta önce oturma eylemi yapan sığınmacılara aşırı sağ gruplar tarafından yapılan saldırıya değinen Çipras, bu tür olayların asla hoş görülmeyeceğini sözlerine ekledi.

Haber Tarihi: 04 Mayıs 2018 Cuma 12:22
  1. Avrupa Birliği
  2. Türkiye
  3. Yunanistan
  4. Aleksis Çipras

YORUM YAZ

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    Mezarlıktaki gizemli kız bulundu söylentisi ortalığı karıştırdı!
    1. Mezarlıktaki gizemli kız bulundu..
    2. 3 bin 500 minik namazda buluştu
    3. YSK'dan 3 adaya ret kararı
    4. Hindistan'da korkunç felaket! Ölü..
    5. 3 bin 500 minik namazda buluştu
    6. FETÖ ele başı atletini hediye etmiş!
    7. Güney Kore ile savunmada ortak üretim
    8. Karadenizli bu yıl rekor bekliyor!
    9. 'Barışacağız' diye çağırdıkları..
    10. G.Kore ile savunmada ortak üretim kararı
    11. Bakandan çarpıcı çıkış! Bunu yapan..
    12. Cuma Hutbesi!
    13. HDP'ten Muharrem İnce açıklaması
    14. Gül, Erdoğan'la birlikte nikah..
    15. Altında son durum ne?
    16. Ticaret savaşında gerilim düşüyor!
    17. Otomobil devinin eski CEO`suna ağır..
    18. İsrailli çocuklara 'Filistinli nasıl..
    19. İnce adaylığını WhatsApp'tan emojiyle..
    20. İnce aday oldu capsler patladı!
    Kuveyt Türk
    YPG komutanlarına gizemli suikast
    YPG komutanlarına gizemli suikast
    Akşener: Müslümanım, Hacca da gittim, ancak...
    Akşener: Müslümanım, Hacca da gittim, ancak...
    Erdoğan'a imza vermeyen MHP'li vekiller
    Erdoğan'a imza vermeyen MHP'li vekiller
    Türkiye'den KKTC açıklaması! "Bu oyunu..."
    Türkiye'den KKTC açıklaması! "Bu oyunu..."
    Fehmi Koru Abdullah Gül üzüntüsünü atlatamadı
    Fehmi Koru Abdullah Gül üzüntüsünü atlatamadı

    Günün Karikatürü

    Yeni Akit Gazetesi - Günün Karikatürü
    Canan Karatay'dan kritik uyarı: Sakın ağzınıza koymayın
    Canan Karatay'dan kritik uyarı: Sakın ağzınıza koymayın
    Kemal Kılıçdaroğlu'ndan skandal sözler
    Kemal Kılıçdaroğlu'ndan skandal sözler