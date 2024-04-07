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Yerel Yunanistan’a bot ile geçmeye çalışan 15 düzensiz göçmen yakalandı
Yerel

Yunanistan’a bot ile geçmeye çalışan 15 düzensiz göçmen yakalandı

Yeniakit Publisher
2024-04-07 20:18:00 -
Yunanistan’a bot ile geçmeye çalışan 15 düzensiz göçmen yakalandı

Edirne’nin Meriç ilçesinde jandarma ekiplerinin yaptığı denetimlerde bot ile yasadışı olarak Meriç Nehri üzerinden Yunanistan’a geçmeye çalışan 15 düzensiz göçmen yakalandı. Olayla ilgili 2 göçmen kaçakçısı gözaltına alındı.

Edirne İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince Meriç ilçesine bağlı Nasuhbey köyü sınırları içerisinde yapılan denetimler esnasında Meriç Nehri üzerinden bot ile yurt dışına kaçma girişiminde bulunan çeşitli uyruklara mensup 15 düzensiz göçmen, 2 organizatör ve göçmen kaçakçılığında kullanılan bir araç yakalandı.

2 göçmen kaçakçısı hakkında ise adli işlem başlatıldı

Yakalanan göçmenler ülkelerine geri gönderilmek üzere Edirne İl Göç İdaresi Müdürlüğüne teslim edildi. Gözaltına alınan 2 göçmen kaçakçısı hakkında ise adli işlem başlatıldı.

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