Yunanistan yanlısı ABD'li senatörden küstah F-16 şartı!

Yunanistan yanlısı ABD'li Senatör Chris van Hollen, 2023 Yılı ABD Savunma Bakanlığı Bütçesi'nde, F-16'ların Türkiye'ye satışı konusunda "Yunanistan hava sahasında kullanılmaması" şartına "PKK/YPG'ye karşı da kullanılmaması" maddesi eklenmesi gerektiğini söyledi.

Yunan Ptisidiastima gazetesinde yer alan habere göre, Senatör van Hollen, Temsilciler Meclisi'ne sunulması beklenen tasarıya ilişkin, Türkiye'ye F-16 satışında şu şartların bulunması gerektiğini ifade etti.

Yunan lobisiyle güçlü ilişkileri olan van Hollen, daha önce F-35'lerin de Türkiye'ye satışını engellemek için aktif rol oynamıştı. Geçtiğimiz haftalarda Yunan Kathimerini'ye açıklamalarda bulunan senatör, Türkiye için "NATO'nun en tutarsız müttefiki" ifadelerini kullanmıştı.

Menendez tasarı için harekete geçmişti

Türkiye karşıtı bir başka senatör Bob Menendez'den dün benzer bir hamle gelmişti. Menendez tarafından hazırlanan madde özetler Türkiye'ye satılması olası F-16 Blok 70 savaş uçaklarının, Yunanistan’a karşı kullanılmamasını içeriyor.

Senatör Menendez, söz konusu maddenin ABD Savunma Bakanlığı 2023 Bütçe Kanununa (NDAA) eklenmesini hedefliyor. Bahsi geçen maddenin NDAA’ye eklenip eklenmeyeceği ise senato içerisinde bu ay içerisinde yapılacak görüşmelerin ardından belli olacak.

İlgili maddenin Senato’nun NDAA taslağına eklenmesi, Türkiye açısından oldukça problemli bir konu. Çünkü halihazırda Temsilciler Meclisi’nde, benzer bir madde bulunuyor. Senato ve Temsilciler Meclisi tarafından hazırlanan NDAA taslaklarında bulunan maddeler, nihai olarak karma komisyonlarda tartışılacak. Karma komisyondan da geçmesi durumunda Türkiye’ye F-16 Blok 70 satışını kısıtlayan maddeler, nihai olarak ABD Savunma Bakanlığı 2023 Bütçe Kanunu’na eklenmiş olacak.

Başkan Biden’ın bu tasarıyı veto etme hakkı bulunuyor ancak NDAA tarihinde şimdiye kadar sadece 5 adet tasarı veto edildi.

Kaynak: Haber7, SavunmaSanayiST