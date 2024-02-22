Yunanistan ve Fransa engel koydu: Türkiye’den SİHA tedarik edilmeyecek

Kathimerini, geçen hafta başında Avrupa Birliği Siyasi ve Güvenlik Komitesi toplantısı sırasında üç ülkenin, üye ülkelerin çoğunluğunun desteğini almış görünen öneriyi veto ederek muhalefet ilan ettiğini bildirdi.

Brüksel’deki diplomatik bir kaynağa göre; Yunanistan ve Kıbrıs’ın AB’deki daimi delegasyonları, bir süredir Türkiye’den büyük bir siparişin ayarlandığına ve bunun Ukrayna’nın acil ihtiyaçları için ayrılan AB parasıyla finanse edileceğine dair bilgilere sahipti. Sipariş teyit edildiğinde, Yunanistan, Kıbrıs ve Fransa’nın daimi temsilcileri hızlı bir şekilde yanıt vererek prosedürü bloke ettiler.

Şubat 2022’den bu yana Rusya ile savaş halinde olan Ukrayna, savaşta SİHA ve obüsleri aktif olarak kullanıyor. Birçok NATO üyesi ülke, Ukrayna’ya top mühimmatı yetiştirmeye çalışsa da mevcut ürün altyapılarının kapasitesinden ötürü yetersiz kalıyorlar.



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