Yunanistan ve BAE ilk kez böyle bir sözleşme imzaladı!

Yunanistan ile Birleşik Arap Emirlikleri (BAE) arasında ilk kez böyle bir sözleşme imzalandı.

BAE’den Yunanistan’a eğitim amaçlı gelecek olan askeri stajyer personelin konaklaması için imtiyazlı kira sözleşmesi imzalandı.

Yunanistan Milli Savunma Bakanı Nikos Panagiotopulos, 15 Ocak Cuma günü, Birleşik Arap Emirlikleri’nden (BAE) eğitim amaçlı gelecek askeri stajyer personelin, Yunanistan Milli Savunma Fonu’na (TETHA) ait bir alanda konaklaması için imtiyazlı kira sözleşmesi imzalanma törenine katıldı.

Sözleşme, Yunanistan Milli Savunma Fonu başkanı emekli Korgeneral Antonios Kondilis ile BAE’nin Yunanistan’daki Askeri Ataşesi Tuğgeneral Yassim Sourafa arasında, Genelkurmay Başkanı Konstantinos Floros ve BAE’nin Atina’daki Büyükelçisi Süleyman Hamid Almazroui huzurunda imzalandı.

Yunanistan tarihinde ilk kez yabancı bir devletle imzalanan böyle bir sözleşme, Atina yakınlarında Shimatari bölgesinde bulunan Yunan Havacılık Sanayii’nin (EAB) tesislerinde eğitim görecek BAE askeri stajyer personelinin konaklamasına ve hizmetine yönelik modern tesisler oluşturmak için, on yıl boyunca EAB yakınında bulunan Avlona köyündeki yüzölçümü olarak Yunanistan’ın en büyük askeri kışlalarından biri olan “Mellidi” kışlası içinde 88 bin 349 m2’lik bir alanın ücret karşılığında imtiyazını sağlıyor.

Kurulacak yeni tesisler, Yunanistan’ın mevcut ulusal mevzuatına uygun olacak ve 10 yıllık sözleşmenin sona ermesinden sonra TETHA’nın mülkiyeti olacaktır. (Veya karşılıklı olarak mutabık kalınacak ve yeniden uzatılacak).

Yabancı bir devletle sözleşmenin imzalanmasının, Yunanistan Milli Savunma Bakanlığı’nın mevcut yasal çerçeveyi değiştirmeye yönelik ilgili bir girişiminin ardından ilk kez TETHA tarafından gerçekleştirildiği kaydediliyor.

Kaynak: Birlik Gazetesi