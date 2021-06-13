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Gündem Yunanistan, Türk kara sularını ihlal etti! Türk sahil güvenlik botu üzerine sürüldü
Gündem

Yunanistan, Türk kara sularını ihlal etti! Türk sahil güvenlik botu üzerine sürüldü

Yunan sahil güvenlik botu, Balıkesir'in Ayvalık ilçesi açıklarında Türk kara sularını ihlal etti. Yunan botu, Türk sahil güvenlik botu tarafından çıkarıldı.

Yeniakit Publisher
2021-06-13 19:45:00 - 2021-06-13 19:50:21
Yunanistan, Türk kara sularını ihlal etti! Türk sahil güvenlik botu üzerine sürüldü

Balıkesir'in Ayvalık ilçesi açıklarında Türk kara sularını ihlal eden Yunan sahil güvenlik botu, Türk sahil güvenlik botu tarafından çıkarıldı.

Sahil Güvenlik Komutanlığından yapılan yazılı açıklamaya göre, Ayvalık önlerinde görevli Türk sahil güvenlik botu, gece saatlerinde Yunan sahil güvenlik botunun Türk kara sularını ihlal ederek bir grup düzensiz göçmeni geri ittiğini tespit etti.

Tespiti yapan görevliler hemen botla bu noktaya hareket etti. Sahil Güvenlik Komutanlığınca bölgeye bir bot daha gönderildi.

Yunan sahil güvenlik botu, bölgeyi terk etmesi yönünde yapılan telsiz çağrılarına karşılık vermedi. Türk sahil güvenlik botu üzerine sürülerek, Yunan sahil güvenlik botu Türk kara sularından çıkarıldı. Yapılan manevralar esnasında iki bot arasında sürtme yaşandı. Türk sahil güvenlik botunda herhangi bir hasar meydana gelmedi.

Geri itilen 8 düzensiz göçmen ise Sahil Güvenlik Komutanlığı unsurlarınca kurtarılarak Ayvalık'a getirildi.

Sahil Güvenlik Komutanlığının, insan haklarına ve hukuka saygılı şekilde denizde ihtiyacı olan herkesin yardımına koşmaya ve denizlerin güvenliğini sağlamak üzere 7 gün 24 saat görevinin başında olduğu bildirildi.

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