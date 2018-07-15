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Yunanistan TRT ekibini gözaltına aldı

Yunanistan'da bulunan TRT ekibi Yunan güvenlik güçleri tarafından gözaltına alınarak 3,5 saat Dedeağaç Emniyet Müdürlüğünde tutuldu.

15 Temmuz 2018 Pazar 08:06
Yunanistan TRT ekibini gözaltına aldı

TRT muhabiri Fatih Sabuncu, TRT kameramanı Ufuk Karagül ve ulaştırma  görevlisi Metin Talu'dan oluşan ekip, Aleksandropolis (Dedağaç) Havalimanı  yakınlarında 15 Temmuzyayınları için canlı yayın testi yaptıktan sonra resmi  plakalı araçlarıyla kaldıkları otele döndükleri sırada polis tarafından araçları  durdurularak, gözaltına alındı.

Üzerlerinde bulunan telefon, cüzdan kimlik gibi özel eşyalarına  polisler tarafından el konulan ekip, sevk edildikleri Dedeağaç Emniyet  Müdürlüğünde 3,5 saat tutulduktan sonra serbest bırakıldı.

TRT muhabiri Sabuncu, olayla ilgili AA muhabirine yaptığı açıklamada,  Yunan güvenlik güçleri tarafından hiçbir sebep gösterilmeden sert bir şekilde  gözaltına alındıklarını, 3,5 saat boyunca herhangi bir sorgulama yapılmadan polis  merkezinde tutulduklarını söyledi.

Sabuncu, "Ben, birçok ülkede görev yaptım, dünyanın en berbat  diyebileceğimiz yerinde bile böyle bir muamele görmedim, Bu gözaltına alış şekli  ve uygulanan şiddet çok çirkin. Bundan dolayı çok üzüldüm. Bir Avrupa ülkesine  böylesine vahşice davranmalarını hiç yakıştıramadım." dedi.

Yunan polislere gazeteci olduğunu söylemesine rağmen sert bir şekilde  araçtan dışarı alınarak, üstünün arandığını anlatan Sabuncu, şunları kaydetti:

"Herhangi bir soru sormadan kapıları açtılar, ellerimizden telefonları  aldılar. Sert bir şekilde ensemize basarak araçlara dayadılar. Cebimizden  cüzdanlar, kağıtlar, notlar ne varsa hepsini aldılar. Sonra herbirimizi ayrı  araçlara bindirerek, Dedeağaç Polis Merkezi'ne götürdüler. Bu arada, bize  herhangi bir sorgu yapılmadı. 3 saat boyunca telefonlarımızdaki bilgileri  kendileri kaydettiler. Banka kartlarımızı da aldılar. Banka hesaplarımıza kadar  kontrol ettiler.

Telefonlarımızda kayıtlı şifrelerin hepsinin kopyalarını aldılar. Her  birimizi ayrı odalarda tuttular. Telefonlarımız olmadığı için kimseye haber  veremedik. 3,5 saat sonra da bunun rutin bir kontrol olduğunu ve amirlerimize bu  konuda hiçbir şey anlatmamıza gerek olmadığını söyleyerek, bizi serbest  bıraktılar. Aracımızı teslim ettiklerinde otomobilde her şeyin alt üst olduğunu  gördük. Hiçbir şey aynı yerinde değildi. Faturalarımız kaybolmuştu."

Türk televizyon ekibine gözaltı olayının öğrenilmesinden sonra,  aralarında Batı Trakya Türk Azınlığı Danışma Kurulu Başkanı ve Seçilmiş Gümülcine  Müftüsü İbrahim Şerif'in de bulunduğu azınlık ileri gelenleri TRT ekibini  kaldıkları otelde ziyaret ederek, geçmiş olsun dileğinde bulundu.

Haber Tarihi: 15 Temmuz 2018 Pazar 08:06
  1. yunanistan
  2. trt
  3. gözaltı

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  • Bahri CanBahri Can1 sa önce
    Haydaaaaaaaaaaa Şimdide yunnamı düşman olduk Daha dün aramız cok iyidi. Buda tam savaş sesbebi sayılır Ucaklar hemen havalansın
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