Ahlaksız Instagram suçüstü oldu: Rezalet...

Instagram'ın başta çocuklar olmak üzere toplumları tehdit eden rezil yüzü ifşa oldu. Instagram'da sahte bir hesap oluşturan İngiliz haber kuruluşu BBC, bir hafta içinde Instagram’ın hiç cinsel içerik paylaşmayan bu sahte hesaba cinsel içerikli video ve içerikler göstermeye başladığını ve ardından çocuklara yönelik cinsel istismar içeriklerinin 1 dolara satın alınabileceği Telegram kanalına yönlendiğini ortaya çıkardı. Rezalet, hemen her çocuğun bile Instagram hesabı olan Türkiye için de tehlikenin ve ahlaksızlığın büyüklüğünü gözler önüne sermiş oldu.