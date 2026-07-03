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Ahlaksız Instagram suçüstü oldu: Rezalet...

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Ahlaksız Instagram suçüstü oldu: Rezalet...

Instagram'ın başta çocuklar olmak üzere toplumları tehdit eden rezil yüzü ifşa oldu. Instagram'da sahte bir hesap oluşturan İngiliz haber kuruluşu BBC, bir hafta içinde Instagram’ın hiç cinsel içerik paylaşmayan bu sahte hesaba cinsel içerikli video ve içerikler göstermeye başladığını ve ardından çocuklara yönelik cinsel istismar içeriklerinin 1 dolara satın alınabileceği Telegram kanalına yönlendiğini ortaya çıkardı. Rezalet, hemen her çocuğun bile Instagram hesabı olan Türkiye için de tehlikenin ve ahlaksızlığın büyüklüğünü gözler önüne sermiş oldu.

#1
Foto - Ahlaksız Instagram suçüstü oldu: Rezalet...

İngiliz haber kuruluşu BBC'nin Instagram algoritması üzerinden yaptığı araştırma özellikle Hindistan'da yayımlanan videolarda çocuk istismarını ortaya çıkardı.

#2
Foto - Ahlaksız Instagram suçüstü oldu: Rezalet...

Üstelik kullanıcıların, bu rezil içerikleri 99 rupi (1,04 dolar) gibi düşük bir ücrete satın alabilecekleri Telegram kanallarına yönlendirildiği de tespit edildi.

#3
Foto - Ahlaksız Instagram suçüstü oldu: Rezalet...

Instagram’ın, kullanıcı hiç cinsel içerikli arama yapmamış olsa bile cinsel içerikli veya cinsel çağrışım yapan içerikleri öne çıkardığını fark etmelerinin ardından BBC, Instagram'da sahte bir hesap oluşturdu.

#4
Foto - Ahlaksız Instagram suçüstü oldu: Rezalet...

Bir hafta içinde Instagram hiç cinsel içerik paylaşmayan bu hesaba, cinsel içerikli video ve içerikler göstermeye başladı.

#5
Foto - Ahlaksız Instagram suçüstü oldu: Rezalet...

Daha sonra ise Telegram kanalı linkleri olan çocuklara yönelik cinsel istismar reklamları da gösterilmeye başlandı.

#6
Foto - Ahlaksız Instagram suçüstü oldu: Rezalet...

Instagram üzerindeki reklamların yalnızca platform tarafından onaylandıktan sonra yayınlanabildiğine işaret edilen haberde, BBC'nin söz konusu reklamlardan birini platforma bildirdiği ancak Instagram'ın "Bu bizim topluluk kurallarımızı ihlal etmiyor" ifadesini kullandığı aktarıldı.

#7
Foto - Ahlaksız Instagram suçüstü oldu: Rezalet...

BBC daha sonra ilgili reklamları Meta'ya bildirdi. Meta da reklamlardan bazılarını engellediğini ve bunları yayan hesapları askıya aldığını belirtti.

#8
Foto - Ahlaksız Instagram suçüstü oldu: Rezalet...

Telegram ise 2026'da 274 bin grup ve kanalı çocuk istismarı içeriği yaydığı gerekçesiyle kapattığını kaydetti.

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