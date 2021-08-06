Yunanistan tarafından Türkiye Karasularına itilen 14 düzensiz göçmen kurtarıldı
Aydın'ın Didim ilçesi açıklarında can salı içerindeki düzensiz göçmenler kurtarıldı.
Sahil Güvenlik Komutanlığı, 5 Ağustos'ta saat 21.50’de, Didim ilçesi açıklarında can salı içerisinde bir grup düzensiz göçmen olduğu bilgisinin alındığını belirtti.
Görevlendirilen Sahil Güvenlik Botu tarafından Yunanistan unsurlarınca Türkiye Karasularına bırakılan can salı içerisindeki 14 düzensiz göçmenin kurtarıldığı ifade edildi.