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Yunanistan tarafından Türkiye Karasularına itilen 14 düzensiz göçmen kurtarıldı
Gündem Yunanistan tarafından Türkiye Karasularına itilen 14 düzensiz göçmen kurtarıldı
Gündem

Yunanistan tarafından Türkiye Karasularına itilen 14 düzensiz göçmen kurtarıldı

Aydın'ın Didim ilçesi açıklarında can salı içerindeki düzensiz göçmenler kurtarıldı.

Yeniakit Publisher
2021-08-06 23:48:00 -
Yunanistan tarafından Türkiye Karasularına itilen 14 düzensiz göçmen kurtarıldı

Sahil Güvenlik Komutanlığı, 5 Ağustos'ta saat 21.50’de, Didim ilçesi açıklarında can salı içerisinde bir grup düzensiz göçmen olduğu bilgisinin alındığını belirtti.

Görevlendirilen Sahil Güvenlik Botu tarafından Yunanistan unsurlarınca Türkiye Karasularına bırakılan can salı içerisindeki 14 düzensiz göçmenin kurtarıldığı ifade edildi. 

 

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