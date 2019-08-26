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Yunanistan tanker konusunda geri adım atmıştı! ABD’den Türkiye’ye garip uyarı!

Yunanistan’ın olumsuz kararından sonra yönünü Türkiye’ye çeviren İran tankeri hakkında ABD’den Türkiye’ye garip bir uyarı geldi.

26 Ağustos 2019 Pazartesi 12:05
Yunanistan tanker konusunda geri adım atmıştı! ABD’den Türkiye’ye garip uyarı!

ABD'nin yaptırım tehdidi sonrası Yunanistan hükümeti tankeri kendi limanına sokmayacağını açıklamıştı. Bu sebeple rotasını Türkiye'ye çeviren tankeri hakkında ABD'den yeni bir açıklama geldi. Beyaz Saray Ulusal Güvenlik Danışmanı John Bolton, bu sefer de Türkiye'yi uyardı.

ABD yönetimi, İran ile İngiltere arasında yaşanan gerilimin ardından Cebelitarık'tan serbest bırakılarak adı "Grace 1'den Adrian Darya 1'e" çevrilen İran'a ait petrol tankerinin Kalamata limanına gitme ihtimali üzerine Yunanistan'a "yaptırım" mesajı vermişti.

Adrian Darya 1, Yunanistan'ın "İran tankerine yardım etmeyeceği" açıklamasının ardından rotasını Kalamata'dan Mersin'e çevirmişti.

"Tankerin nereye gideceğine yeni sahibi karar verecek"

İran'dan ise bugün yeni bir açıklama geldi. Hükümet Sözcüsü, serbest bırakılan tankeri sattıklarını ve bu saatten sonra nereye gideceğine yeni sahibinin karar vereceğini söyledi.

Sözcü, tankerin kime satıldığı hakkında ise herhangi bir bilgi vermedi.

Türkiye'ye tuhaf uyarı

Beyaz Saray Ulusal Güvenlik Danışmanı John Bolton, Twitter hesabından yaptığı açıklamada, "İran'ın terörü finanse etmek, dünyayı istikrarsızlaştırmak ve uluslararası yaptırımları delmesini engellemek için herkes görev başında. Adrian Darya 1 ile Türkiye'ye giden yasadışı petrolün limanda veya denizde boşaltılmasına izin verilmemeli" ifadelerini kullandı.

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Haber Tarihi: 26 Ağustos 2019 Pazartesi 12:05
  1. Mersin
  2. ABD
  3. Yunanistan hükümeti
  4. Beyaz Saray Ulusal Güvenlik Danışmanı John Bolton
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  7. Cebelitarık
  8. İran
  9. İngiltere
  10. Adrian Darya 1

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  • Rabia Zafer Rabia Zafer 34 dk önce
    Tūrkiye, Bu Tankeri Satın Alıp El Koymalıydı. ABD ye, İyi Bir Ders Olurdu.

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