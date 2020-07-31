Yunanistan süreci fırsata mı çeviriyor? Peş peşe havalanıyorlar

Doğu Akdeniz ve Adalar Denizi’nde Türkiye Cumhuriyeti’nin meşru haklarını korumaya yönelik faaliyetlerinden rahatsızlık duyan Yunanistan’ın bahse konu bölgedeki uçuşlarında ciddi artış gözlemleniyor.

Oruç Reis araştırma gemisinin 21 Temmuz 2020 tarihinden itibaren Doğu Akdeniz’de yeni bir sismik araştırma faaliyetinde bulunacağı ilgili yayımlanan bir NAVTEX (Denizcilere Duyuru) Yunanistan tarafından sert bir üslupla karşılanmıştı.

Özelikle yayımlanan NAVTEX ile Adalar Denizi’nde Yunanistan Donanmasının alarm durumuna geçtiği ifade ediliyor. Personel izinlerinin iptal edildiği ifade edilen Yunanistan Donanmasının bahse konu faaliyetleri icra etmekle sorumlu personeli için bu durum geçerlidir.

Doğu Akdeniz ve Adalar Denizinde aratan gerilim sonrası Yunan Hava Kuvvetleri bağlısı nakliye uçaklarının Güney Kıbrıs’taki Larnaca Uluslararası Havalimanından gerçekleşen uçuşlarında artış gözlemlendi. Son olarak 31 Temmuz 2020’de Yunan Hava Kuvvetleri bağlısı C-130H nakliye uçağı Larnaca’dan kalkış gerçekleştirdikten sonra Türk Karasularına yakın uçuş gerçekleştirerek Rodos’a ulaştı.

Yunan Hava Kuvvetleri bağlısı C-130H nakliye uçağı yaklaşık 30 dk yerde kaldıktan sonra Rodos Adasındaki uluslararası havalimanından kalkış gerçekleştirdi.

Türk S/İHA’ları Adalar Denizinde Nöbette

Adalar Denizi’nde kıyıdaş olan ülkelerden envanterinde MALE sınıfı İHA bulunduran ve işleten tek donanma olan Türk Deniz Kuvvetleri, istihbarat, keşif ve gözetleme (İGK) faaliyetlerini bu platformlarla yürütmeye devam ediyor. Yunanistan Donanması ise bahse konu faaliyetleri insanlı hava platformlarıyla gerçekleştirebilmektedir.

Türk Donanması ise NAVTEX öncesi dönemde de bölgede İHA platformları ile etkin bir şekilde İGK faaliyetlerini yürütmekteydi. NAVTEX sonrasında Türk Donanmasının bölgedeki İGK faaliyetleri personeli herhangi bir risk ortamına sokmadan rutinde de olduğu gibi 7/24 esaslı olarak devam ediyor. (defenceturk)