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Gündem

Yunanistan son şansını da kaybetti! Türkiye harekete geçmek üzere: Son emir bekleniyor

Almanya Başbakanı Angela Merkel'in özel ricası üzerine sondaj çalışmasına ara veren Türkiye, Yunanistan'ın darbeci Sisi yönetimindeki Mısır ile sözde 'deniz yetki' anlaşması imzalaması üzerine sondaj çalışmalarına yeniden başlayacak. Atina'nın şımarık ve sinsi tavırlarına rağmen Türkiye, Atina-Kahire arasında imzalanan söz konusu korsan anlaşmanın 'yok' hükmünde olduğunu belirterek 'Mavi Vatan'daki haklarından vazgeçmeyeceğini göstermiş oldu.

Yeniakit Publisher
2020-08-09 07:29:00 - 2020-08-09 07:40:52
Yunanistan son şansını da kaybetti! Türkiye harekete geçmek üzere: Son emir bekleniyor

Doğu Akdeniz'de son günlerde yaşanan gerilim Yunanistan'ın haksız ve şımarık tavırları nedeniyle hat safhaya çıkmıştı. Türkiye'nin tüm iyi niyetli tavırlarına küstahça yanıtlar veren Yunanistan'ın son yaptığı ise bardağı taşıran son damla oldu.

Almanya Başbakanı Angela Merkel'in Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'dan özel ricası üzerine Türkiye sorunun diplomatik yollarla halledilmesi adına sondaj çalışmalarına 3-4 hafta ara vermişti. Ancak bunu fırsat bilen Atina yönetimi, Türkiye ile uzlaşmak yerine Girit ve Meis adaları üzerinden darbeci Sisi'nin gaspettiği Mısır yönetimi ile sözde 'deniz yetki' anlaşması imzaladı. Türkiye'nin Libya ile yaptı meşru anlaşmayı dikine kesen korsan anlaşmaya Ankara'nın tepkisi sert oldu.

Erdoğan 'devam' sinyali vermişti

Cumhurbaşkanı Erdoğan geçtiğimiz Cuma günü Ayasofya Camii'nin önünden yaptığı açıklamada Yunanistan ve Mısır arasında imzalanan anlaşmasının Türkiye nezdinde hiçbir geçerliliğinin bulunmadığını belirterek "Biz de şimdi yolumuza devam ediyoruz" demişti.

Bu açıklamanın ardından Kıbrıs'ın doğusunda yer alan Dipkarpaz burnu açıklarında demirlemiş olan Barbaros Hayreddin Paşa Sismik Araştırma gemisi sondaj çalışmalarına yeniden başladı.Tuzla Tersanesi’ndeki Yavuz Sondaj Gemisi ise Doğu Akdeniz’de Baf ve Limasol açıklarındaki proje sahasında demirledi. Türkiye'nin araştırma alanına dahil ettiği bölge Yunanistan-Mısır arasında imzalanan sözde anlaşmada belirtilen sahaları da içine alıyor.

Son emir bekleniyor

Yunanistan'ın ihaneti sonrası sonrası Türk donanması yayınlanan Navtex kapsamında Fethiye'nin açıklarından tatbikat gerçekleştirecek.  Antalya Limanı’nda hali hazırda demirlemiş bulunan sismik araştırma gemimiz Oruç Reis, proje sahasında araştırmalara başlamak için artık son emri bekliyor. Türkiye uluslararası hukuktan doğan tüm haklarını da kullanarak Doğu Akdeniz'deki haklarını muhafaza etmeye kararlı. 

 

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