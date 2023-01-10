Yunanistan SİHA korkusu nedeniyle çalmadık kapı bırakmıyor! O ülkeye güveniyorlar

Türkiye'nin tartışmasız İHA ve SİHA üstünlüğü Yunanistan'ı kara kara düşündürmeye devam ediyor.

Athanasios Katsikidis isimli Yunan gazeteci Ege'deki Türk İHA üstünlüğüne ilişkin İsrail Uzay Ajansı Başkanı ve Tel Aviv Üniversitesi'nde profesör olan Isaac Ben Israel ile bir röportaj gerçekleştirdi.

İsrail Uzay Ajansı Başkanı ve Tel Aviv Üniversitesi'nde profesör olan General Isaac Ben Israel, Lazer silahlarını geliştirmek için uzun zaman çalıştıklarını, bu teknolojinin İHA (insansız hava aracı) veya füze hatta uzun menzilli füzeler gibi kısa menzilli tehditler için çözüm olduğunu belirtti.

Foto: Isaac Ben Israel

Athanasios Katsikidis'in "Yunan adaları, düşman İHA'larından "tehdit" alıyor. Sizce 'demir ışın' gibi sistemler geliştirmek ucuz ve etkili bir çözüm mü?" sorusuna cevap veren Isaac Ben Israel, "Füzenin kendisinin uçması 20 ila 30 saniye sürerken, saliselik bir lazer ışını hedefi vurur. Lazerin hedefine ulaşması için geçen süre saliseler kadardır. Yani havada birden fazla hedef varsa, lazerinizi ilk hedefe yöneltebilir ve onu durdurabilirsiniz. 20 saniyenizi değil, bir saniyenizi alacaktır. Ardından aynı ışını doğrudan farklı bir hedefe alın ve aynı silah sistemi ile ikinci ve üçüncü hedefleri vurabilirsiniz." dedi.

"Yunanistan-İsrail ittifakı mümkün"

Yunan gazetecinin, "Yunanistan ve İsrail arasındaki işbirliğinin askeri bilgi alışverişine ve hatta yeni sistemlerin geliştirilmesine yol açacağını düşünüyor musunuz?" sorusuna cevap veren Isaac Ben Israel, "Büyük ölçüde iki devlet arasındaki ilişkilere bağlı başarılı olursa ve iki devlet arasında uygun bir güven varsa, diğer tüm alternatiflerden çok daha iyidir. Bu ortaklığın başarılı olmaması için hiçbir sebep yok. İki küçük devletiz. Başarılı olma şansı yüksek." dedi.

Lazerin maliyeti bin dolar füzenin maliyeti 50 bin dolar

Isaac Ben Israel, lazer güdümlü savunma silahı ve roket güdümlü savunma silahının maliyetine ilişkin yaptığı açıklamada, Lazerin maliyetini bin dolar füzenin maliyetini ise 50 bin dolar olarak açıkladı.

Kaynak: Yeni Akit

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