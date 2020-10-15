  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Aktüel Yunanistan sığınmacılara karşı Meriç sınırına sağırlık yapabilecek ses üreten cihazlar koydu
Aktüel

Yunanistan sığınmacılara karşı Meriç sınırına sağırlık yapabilecek ses üreten cihazlar koydu

Yeniakit Publisher
2020-10-15 22:37:42 -
Yunanistan sığınmacılara karşı Meriç sınırına sağırlık yapabilecek ses üreten cihazlar koydu

GÜMÜLCİNE (AA) - Yunanistan yönetimi, sığınmacılara karşı kullanmak üzere güçlü ses dalgaları yayabilen ve insanları sağır edebilen iki elektronik cihazı, sınır bölgesine yerleştirdi.

Yunan basınındaki haberlere göre, Atina yönetimi, Meriç (Evros) sınır bölgesine, olası toplu göçmen akınlarına karşı kullanmak üzere, taşınabilir, güçlü ses dalgaları yayabilen iki yeni cihaz yerleştirdi.

Ses bombası üreten ve insanları sağır edebilecek güce sahip 2 adet Uzun Menzilli Aktif Akustik Uyarıcı (LRAD) sistemi, Türk-Yunan sınırındaki Yunan Polis Teşkilatına (ELAS) teslim edildi.

Dünyada sivil ve askeri alanlarda kullanılan LRAD sistemleri, insanlar üzerinde kullanıldığında yön şaşırtıyor, sağır edebiliyor, dayanılmaz acılara neden oluyor ve sonucu belirsiz sağlık sorunlarına yol açıyor.

Sınır birliklerinin güçlendirilmesi kararları kapsamında, 4 adet insansız hava aracı, 15 adet termal kamera, 5 adet plastik bot ve 10 adet zırhlı devriye aracının da sınır denetleme sistemine dahil edildiği kaydedildi.

Öte yandan Türk-Yunan sınırında, kaçak göçe karşı Meriç bölgesinde yapılacağı açıklanan yeni tel duvarın inşasına da Ferecik bölgesinde başlandığı bildirildi.

Yunan yetkililerce yapılan açıklamalarda, kuzeye doğru 27 kilometre uzunlukta ve 4,3 metre yükseklikte olması planlanan duvarda, 8 adet gözetleme kulesi bulunacağı belirtildi.

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
Bakan müjdeyi verdi: En az 2 bin lira olacak
Ekonomi

Bakan müjdeyi verdi: En az 2 bin lira olacak

Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli, üreticilere tarımsal destek ödemeleri için müjdeli bir haber verdi. Düzenlemenin yapıldığını aktaran..
Selvi yazdı: Erdoğan çok net ifadeler kullandı, istifasını istedi!
Siyaset

Selvi yazdı: Erdoğan çok net ifadeler kullandı, istifasını istedi!

Gazeteci yazar Abdulkadir Selvi, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın darbe iması iddialarıyla tepkileri üzerine çeken AYM üyesi Engin Yıldırım için çok..
AK Partili vekilden olay konuşma! Meclis'te HDP'liler bile ayağa kaktı
Gündem

AK Partili vekilden olay konuşma! Meclis'te HDP'liler bile ayağa kaktı

TBMM Genel Kurulu'nda konuşma yapan AK Parti Ankara Milletvekili Orhan Yeğin, "Dayanışma ve kararlılık, teröre vereceğimiz en büyük, en anla..
Satılık 2017 Model Hyundai İ 2O
Satılık 2017 Model Hyundai İ 2O

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

Yaay İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Yaay