Yunanistan Savunma Bakanlığı'na siber operasyon!
Türk hackerlar, son dönemde Türkiye'ye yönelik düşmanca faaliyetler içerisine giren Yunanistan'a siber saldırı gerçekleştirdi.
yeniakit.com.tr
Son yıllarda Türkiye'ye yönelik saldırgan bir tutum sergileyen Yunanistan, Türk hackerların hedefi oluyor.
Aslan Neferler Tim, Yunanistan'ın savunma bakanlığını hedef alan bir siber operasyon gerçekleştirdi.
Türk hacker grubu, sosyal medya hesabından yayınladığı paylaşımlarda Yunan Savunma Bakanlığı'na DDOS saldırısı gerçekleştirdiğini duyurdu.
Yunanistan Savunma Bakanlığı'nın resmi sitesine girenler sayfaya ulaşamıyor ve şu görüntüyle karşılaşıyor: