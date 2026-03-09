Yunanistan Savunma Bakanı: Nükleer güç rolü istemiyoruz

Yunanistan Savunma Bakanı Nikos Dendias, To Vima gazetesine verdiği röportajda bölgesel gerilimler ve savunma stratejilerine dair kritik açıklamalarda bulundu.

Fransa ile nükleer şemsiye konusundaki iddialara değinen Dendias, "Yunanistan ne nükleer bir güç rolü talep ediyor ne de nükleer silahların kendi topraklarında konuşlandırılmasını istiyor" diyerek tartışmalara son noktayı koydu.

Dendias, Fransa ile yapılacak yeni savunma iş birliği anlaşmasının NATO’nun 5. maddesini tamamlayıcı nitelikte olacağını belirtti.

Dendias, Yunanistan’ın Güney Kıbrıs Rum Yönetimi’ne (GKRY) F-16 savaş uçakları ve firkateyn gönderme kararına da açıklık getirdi.

Bu hamlenin temel nedeninin Güney Kıbrıs’ın savunma kapasitesine katkı sağlamak olduğunu ileri süren Bakan, bölgedeki dengeleri korumayı hedeflediklerini ifade etti.

Orta Doğu’daki sıcak gelişmelere de değinen Nikos Dendias, Yunanistan'ın İran'a karşı yürütülen askeri operasyonlara dahil olmayacağını kesin bir dille belirtti.

Fransa ile yürütülen savunma anlaşması çalışmalarında karşılıklı askeri yardımlaşma, savunma endüstrisi ve inovasyon konularında iş birliğinin derinleştirileceğini söyleyen Dendias, yeni anlaşmanın Avrupa ölçeğinde stratejik bir öneme sahip olacağını kaydetti.