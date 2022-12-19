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Yerel Yunanistan ölüme terk etti Türkiye kurtardı!
Yerel

Yunanistan ölüme terk etti Türkiye kurtardı!

Çanakkale açıklarında Yunanistan tarafından Türk kara sularına itilen 39 göçmen Sahil Güvenlik ekipleri tarafından kurtarıldı.

Yeniakit Publisher
2022-12-19 21:09:00 -
Yunanistan ölüme terk etti Türkiye kurtardı!

Çanakkale’nin Ayvacık ilçesi açıklarında Yunan Sahil Güvenlik ekiplerince Türk kara sularına geri itilerek ölüme terk edilen 39 kaçak göçmen, Sahil Güvenlik ekiplerince kurtarıldı.

Sahil Güvenlik Komutanlığı ekipleri, Ayvacık ilçesi açıklarında lastik bot içinde bir grup kaçak göçmen olduğu bilgisi üzerine harekete geçti.

Sahil Güvenlik Komutanlığına bağlı TCSG-905 botu tarafından Yunan Sahil Güvenlik ekiplerince Türk kara sularına geri itilerek ölüme terk edilen lastik bot içindeki 39 kaçak göçmen kurtarıldı. Kaçak göçmenler, işlemlerinin ardından Ayvacık ilçesindeki Yabancıları Geri Gönderme Merkezi'ne teslim edildi.

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