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Yerel Yunanistan ölüme itti, Türk askeri kurtardı!
Yerel

Yunanistan ölüme itti, Türk askeri kurtardı!

Yunanistan'ın sınır dışı ettiği ve donma tehdidiyle karşı karşıya kalan göçmenler Türk askeri tarafından kurtarıldı.

Yeniakit Publisher
2021-02-17 12:29:00 -
Yunanistan ölüme itti, Türk askeri kurtardı!

Milli Savunma Bakanlığı, Yunanistan tarafından paraları alınan ve şiddet uygulanarak yasa dışı yollarla Türkiye’ye sınır dışı edilmeye çalışılan bir grup düzensiz göçmenin donmaktan kurtarıldığını açıkladı.

Milli Savunma Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada, “Yunanistan tarafından telefonları ve paraları alınan, şiddet uygulanarak yasa dışı yollarla Türkiye’ye sınır dışı edilmeye çalışılan bir grup düzensiz göçmen, mahsur bırakıldıkları bölgeden donmaya karşı kurtarılarak Edirne’deki Meriç İlçe Jandarma Komutanlığı'na teslim edildi” denildi.

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