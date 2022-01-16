Yunanistan o talebinden vazgeçti

Yunanistan'ın, kara sularını 12 mile çıkarma talebinden geri adım attığı iddia edildi. İddia eski Dışişleri Bakan Yardımcısı Hristos Rozakis'ten geldi. Rozakis, Yunanistan'ın, kara sularındaki 12 mil talebinden "feragat ederek", 10 mil formülünü kabul ettiğini öne sürdü.

"Yunanistan 12 mil talebinden feragat ederek etti"

Rozakis, Yunanistan'ın, kara sularındaki 12 mil talebinden "feragat ederek", 10 mil formülünü kabul ettiğini öne sürdü.

Yunanistan geri adım mı attı?

İstişari görüşmeler sırasında Yunanistan'ın kendi sınırlarını zorladığını belirten Rozakis, "Yunanistan, Türkiye ile diyaloğu canlandırmak için elinden geleni yaptı." diye konuştu.

İddia sonrası Türkiye'ye çamur atmaya çalıştı

Rozakis, Yunan tarafının, kara sularını 10 mille sınırlamayı da içeren yapıcı öneriler sunduğunu savunarak, "Ancak Türk tarafı, Yunanistan kara bölgesinde dahi meşru hakkımızı kullanmamızda devamlı olarak ve provokatif bir şekilde ısrar ediyor." iddiasında bulundu.