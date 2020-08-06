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Dünya

Yunanistan, Mısır ile MEB anlaşması yaptı! Büyük bir alanı kaybediyorlar

Türkiye ile Libya arasında yapılan anlaşmanın ardından çıkış yolu arayan Yunanistan, Mısır ile Münhasır Ekonomik Bölge anlaşması yaptı.

Yeniakit Publisher
2020-08-06 17:29:00 -
Yunanistan, Mısır ile MEB anlaşması yaptı! Büyük bir alanı kaybediyorlar

Darbeci Sisi yönetimindeki Mısır'ın Dışişleri Bakanlığı’nın Twitter hesabından yapılan paylaşımda Yunan Dışişleri Bakanı’nın iki ülke arasındaki deniz sınırlarını tanımlayacak bir anlaşma imzalamaya hazırlık olarak Kahire'de kabul edildiği belirtildi.

Yunan Dışişleri Bakanı Dendias görüşmeler için Mısır’da bulunurken daha önce de iki ülke arasında MEB anlaşması gündeme gelmişti. Sisi'nin bu konudaki tavizlerine rağmen Mısırlı yetkililer Yunanistan ile yapılacak MEB anlaşmasına ulusal çıkarlarını zedelediği için sıcak bakmıyordu.

Yunan basını duyurdu

Mısır’da faaliyet gösteren medya kuruluşu Sada el Balad’ın yayınladığı habere göre iki ülkenin anlaşmayı saatler içerisinde duyurması öngörülüyordu ve açıklama geldi.

Sky News Arabia da son dakika olarak geçtiği haberinde anlaşmayı dünya ile paylaştı.

Mısır büyük bir alanı kaybediyor

2003'te Güney Kıbrıs Rum Yönetimi ile imzaladığı anlaşmadan 11 bin 500 kilometrekare kaybı bulununan Mısır'ın Yunanistan'ın şartlarında bir anlaşmaya “evet” dediği için 15 bin kilometrekare alanını daha kaybetmesi bekleniyor.

Anlaşmanın Türkiye'nin Libya ile yaptığı anlaşmayı etkileyeceği iddia edildi.

Dendias'tan densiz sözler

Yunan bakan Dendias, geçtiğimiz aylarda yaptığı açıklamada, “Mısırlılar bölgede kendilerinin işi olmayan diğer paralel sorunlarla ilgilenmeyi sevmiyorlar, bu onların bürokrasisinin duruşu. Daha basit bir dille ifade etmek gerekirse, Türk nasırına basmaktan kaçınıyorlar. Kaçınılmaz olarak bu anlaşma tamamlandığında Türkiye’nin talepleriyle çatışacak” demişti.

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