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Gündem

Yunanistan kudurmuştu! CHP'den dikkat çeken 'Oruç Reis' açıklaması

Türkiye'nin kendi kıta sahanlığında uluslararası hukuktan kaynaklanan her türlü tasarruf yetkisi olduğunu belirten CHP Genel Başkan Yardımcısı ve Parti Sözcüsü Faik Öztrak, "Türkiye bundan hiçbir şekilde geri adım atamaz. Atmamalıdır zaten, dolayısıyla Oruç Reis'in oraya gitmesi doğrudur" dedi.

Yeniakit Publisher
2020-08-12 07:18:00 - 2020-08-12 07:23:57
Yunanistan kudurmuştu! CHP'den dikkat çeken 'Oruç Reis' açıklaması

CHP Genel Başkan Yardımcısı ve Parti Sözcüsü Faik Öztrak, Genel Başkan Kemal Kılıçdaroğlu başkanlığında toplanan partisinin (MYK) toplantısı sonrası açıklamalarda bulundu.

Görüşme sonrası basın toplantısı düzenleyen CHP Genel Başkan Yardımcısı ve Parti Sözcüsü Faik Öztrak, Akdeniz'de Türkiye ve Yunanistan arasında yaşanan gerileme ilişkin de konuştu.

Öztrak "Türkiye'nin kendi kıta sahanlığında her türlü tasarruf yetkisi vardır, uluslararası hukuktan kaynaklanan ve bundan hiçbir şekilde geri adım atamaz. Atmamalıdır zaten, dolayısıyla Oruç Reis'in oraya gitmesi doğrudur" dedi.

İşte Öztrak'ın o açıklaması;

"Türkiye ile Yunanistan arasında Doğu Akdeniz gerilimi yaşanıyor, karşılıklı atılan adımlar var. Süreci nasıl değerlendiriyorsunuz? Oruç Reis'in yapacağı sismik araştırma faaliyetleri için Akdeniz'de yeni bir Navtex ilanında bulunuldu. Bunun üzerine Yunanistan'ın Meis Adası kıyılarına bir fırkateyn yanaştırdığı da öğrenildi. Sizin bu gelişmelerle ilgili değerlendirmeniz nedir?" sorusu üzerine Öztrak, "Türkiye'nin kendi kıta sahanlığında her türlü tasarruf yetkisi vardır, uluslararası hukuktan kaynaklanan ve bundan hiçbir şekilde geri adım atamaz. Atmamalıdır zaten. Dolayısıyla Oruç Reis'in oraya gitmesi doğrudur. Ama bu meselelerin daha hızlı çözebilmesi isteniyorsa Mısır'la süratle aramızı düzeltmemiz lazımdır" görüşünü paylaştı.

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