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Gündem Yunanistan kudurdu: Türkiye bir defa daha meydan okudu
Gündem

Yunanistan kudurdu: Türkiye bir defa daha meydan okudu

1945 yılında müzeye çevrilen Kariye Camii, Resmi Gazete'de yayımlanan Cumhurbaşkanlığı Kararıy ile tekrar ibadete açılıyor. Bu kararın ardından çıldıran Yunanistan, Türkiye'nin uluslararası topluma meydan okuduğunu ileri sürdü.

Yeniakit Publisher
2020-08-21 16:56:00 -
Yunanistan kudurdu: Türkiye bir defa daha meydan okudu

86 senenin Ayasofya Camii 24 Temmuz tarihinde kılınan Cuma namazı ile yeniden ibadete açılmış, hasret sona ermişti. Müslümanları sevince gark eden olayın ardından bir müjdeli haber daha alındı.

1945 senesinde Bakan Kurulu’nun kararı ile müzeye çevrilen İstanbul-Fatih'te bulunan Kariye Camii'nin de tekrardan ibadete açılacağı bildirildi.

Yunanistan kudurdu: Türkiye bir kez daha meydan okuyor

Kararı hazmedemeyen Yunanistan Dışişleri bakanlığı, bunun uluslararası topluma yönelik bir meydan okuma daha olduğunu ileri sürerek Türkiye'nin UNESCO dünya mirası eserlerine yönelik uluslararası yükümlülüklerini ihlal ettiği yönünde skandal iddialarda bulundu ve Türkiye'yi 21. yüzyıla geri dönmeye çağırma hadsizliğinde bulundu.

FETÖ'cü Can Dündar'dan Yunan ağzı

Kariye Camii'nin ibadete açılması kararının tek rahatsız ettiği Yunanistan olmadı. FETÖ firarisi vatan haini Can Dündar da Kariye'nin müze kalması için başlatılan tag çalışmasına destek çıktı.

FETÖ'cü hainin sosyal paylaşım sitesi Twitter'daki hesabından konuyla ilgili yaptığı paylaşım şu şekilde:

Kariye Camii nerede bulunuyor?

Yunanistan ve destekçilerinin çıldırttığı Kariye Camii, İstanbul'un Fatih ilçesinde bulunuyor.

Danıştay Onuncu Dairesi tarafından Bizans döneminden kalan Kariye Camii’nin müze olarak kulanılmasıyla ilgili karar iptal edildi. Verilen kararın ardından Diyanet İşleri Başkanlığına devri gerçekleşen Kariye Camii, yeniden ibadete açılmış oldu.

Kariye Camii, 1945 senesinde Bakanlar Kurulu'nun verdiği karar ile müze ve müze deposu olarak kullanılma amacıyla Milli Eğitim Bakanlığına (MEB) tahsis edilmişti.

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