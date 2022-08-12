Yunanistan iyice azıttı! Bi kendinize gelin artık...

Yunanistan’ın Bodrum açıklarındaki Kardak kayalıklarına yakın bölgede ve Keçi Adası (Pserimos) yakınlarındaki kayalıklara bayrak dikme kampanyası sert tepkilere neden oldu. Milli Savunma Bakanlığı eski genel sekreteri Ümit Yalım "Dışişleri Bakanlığı acilen nota verip o bayrakların indirilmesini sağlamalı" diye konuştu.



Muğla'nın Bodrum ilçesine bağlı Turgutreis Mahallesi'ne 4 mil uzaklıktaki Keçi Adası (Pserimos) ‘un Türkiye bakan bölümündeki kayalıklara belde halkının, Yunanistan bayrakları dikerek gözetleme kulesi yapmaya başlaması büyük tepkilere neden oldu.

Dev yunan bayrakları ve gözetleme kulesi

Bodrum'un Karşısı'ndaki Kilimli (Kalimnos) Adası'nda yayın yapan “www.kalymnosnews-gr.” haber sitesinin bugün okuyucularına duyurduğu haberde, Lozan Antlaşması'na göre kesinlikle yerleşimin olmaması hatta tek bir çivi dahi çakılmasının mümkün olmadığı Keçi Adası'na yaklaşık 300 kişinin yaşadığı turistik köy kuran, ardından askeri birlik yerleştiren Yunanistan'ın bu kez adanın kuzeyinde kalan kayalıklara dev Yunan bayrakları dikerek gözetleme kulesi inşa edildiğini duyurdu.

Haber sitesi ayrıca haberinde Pserimos kırsalında yaşayanların 15 gün önce başlattığı operasyonda, adanın kayalıklarını Yunan bayraklarıyla doldurmak için kampanya başlattığını duyurdu.

Kampanyaya öncülük eden Kaptan Michalis Arvithis , adada devamlı yaşayan Yiannis Anatolitis ve Mike Mavros’un yardımıyla Pserimos’un kuzey tarafındaki kayalıklara çıkarak yabani kuş gözlem evi olarak inşa edilen beton bloklara bölgeden geçen tüm gemi ve deniz taşıtlarının görebileceği Yunan bayraklarının dikildiğini duyurdu.

"Keçi adası bizim, asla izin verilmemeli"

Milli Savunma Bakanlığı eski genel sekreteri Ümit Yalım Sözcü'ye yaptığı açıklamada “Keçi Adası zaten bizim o kayalıklarda bizim, Yunanın oraya bayrak dikmesine gözetleme kulesi yapmasına asla izin verilmemeli, Dışişleri Bakanlığı acilen nota verip o bayrakların indirilmesini sağlamalı. Yunanistan Ege’de Lozan Antlaşması’na göre bizim olan adalarda ve kayalıklarda karasularını genişletmek amacıyla uluslararası arenada kendisini haklı çıkartıp bakın burada Yunan bayrağı var diyerek, kendisini göstermek istiyor, Türkiye’ye ait kayalıklarda Yunan bayrağını gösterenlere en iyi yanıt verilmeli” diye konuştu.