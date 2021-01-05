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Aktüel Yunanistan, İsrail ile yapacağı 1,68 milyar dolarlık savunma anlaşmasını onayladı
Aktüel

Yunanistan, İsrail ile yapacağı 1,68 milyar dolarlık savunma anlaşmasını onayladı

- Anlaşma kapsamında İsrailli firma Yunanistan Hava Kuvvetleri için uçuş okulu kuracak, Tel Aviv, Atina'ya 10 adet M-346 eğitim uçağı satacak - Anlaşmanın imzalanma tarihi ise henüz kesinleşmedi

Yeniakit Publisher
2021-01-05 14:22:01 -
Yunanistan, İsrail ile yapacağı 1,68 milyar dolarlık savunma anlaşmasını onayladı

KUDÜS (AA) - İsrail Savunma Bakanlığı, Yunanistan'ın İsrail ile yapacağı 1,68 milyar dolarlık 20 yıl süreli savunma anlaşmasını onayladığını açıkladı.

Savunma Bakanlığından yapılan açıklamada, Atina yönetiminin İsrail'den eğitim uçağı alması ve İsrailli bir firmanın Yunanistan'da uçuş okulu kurmasını içeren savunma anlaşmasını onayladığı belirtildi.

Anlaşma kapsamında İsrailli savunma sanayi şirketi Elbit Systems, Yunanistan Hava Kuvvetleri için uçuş okulu kuracak ve işletecek.

Savunma anlaşması ayrıca, İsrail'in Yunanistan'a 10 adet M-346 eğitim uçağı satması, Elbit Systems'in T-6 Efroni uçaklarının bakımı ve simulatörlerine destek sağlaması gibi maddeleri içeriyor.

Yunanistan'ın onayladığı 20 yıllık anlaşmanın, iki ülke arasında bugüne kadarki en büyük savunma tedarik anlaşması olduğu ifade edildi.

Söz konusu anlaşmanın imzalanma tarihine ilişkin bilgi verilmezken, İsrail Savunma Bakanı Benny Gantz, bu anlaşmanın İsrail ile Yunanistan arasında "mükemmel ve gelişen" ilişkileri yansıttığını söyledi.


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