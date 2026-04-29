Gündem
Gündem

Bakan Gürlek’ten Gülistan Doku açıklaması: Umut Altaş olayı çözecek kilit isimdir

Bakan Gürlek’ten Gülistan Doku açıklaması: Umut Altaş olayı çözecek kilit isimdir

Adalet Bakanı Akın Gürlek, kamuoyunun yakından takip ettiği Gülistan Doku ve Rojin Kabaiş soruşturmalarına ilişkin kritik açıklamalarda bulundu. Doku soruşturmasında baş şüpheli Umut Altaş için kırmızı bülten çıkarıldığını ve ABD'den iadesinin istendiğini belirten Gürlek, "Altaş olayı çözecek kişidir, süreci titizlikle takip ediyoruz" dedi.

Adalet Bakanı Akın Gürlek, AK Parti grup toplantısı öncesi Gülistan Doku ve Rojin Kabaiş soruşturmalarına dair son durumu açıkladı. Gürlek, "Umut Altaş bence olayı çözecek kişi. Şüpheli şekilde yurtdışına kaçıyor. Erzurum başsavcımızda vali ile ilgili süreci takip ediyor" dedi.

Adalet Bakanı Akın Gürlek'in açıklamalarından satır başları;

"Rojin'in telefonu için ekip kurduk. Soruşturmada olumlu gelişme olabilir.

GÜLİSTAN DOKU SORUŞTURMASI

Umut Altaş için kırmızı bülten çıkarttık önemli şahıs iadesini istiyoruz.

Kırmızı bülten çıkartıp ABD yetkili makamlarına da ilettik.

Altaş bence olayı çözecek kişi. Şüpheli şekilde yurtdışına kaçıyor. Erzurum başsavcımızda vali ile ilgili süreci takip ediyor.

SUÇA SÜRÜKLENEN ÇOCUKLAR

Cezaların artırılması için 12'nci Yargı Paketi'nde bir düzenlememiz olacak. Aile Bakanımızla da bu konuda görüştük. Bu konuda onların da fikir ve önerilerini aldık. Bu konuda çalışmamız devam ediyor."

