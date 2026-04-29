Akreplerin ölümcül sırrı ne açıkladılar! Ezber bozan gerçek... Herkes şaşırdı

Sağlık
Yeniakit Publisher
Haber Merkezi Giriş Tarihi:

Bilim insanları, akreplerin ölümcül sırrı hakkında ezber bozan açıklamalarda bulundu. Akreplerin iğne ve kıskaçlarını çinko ve demir gibi metallerle güçlendirdiğini belirterek açıkladılar.

Bilim insanları, akreplerin iğne ve kıskaçlarını çinko ve demir gibi metallerle güçlendirdiğini tespit etti.

8 bacaklı araknidler olan akrepler, böcekleri kıskaçlarıyla yakalayıp zehirli iğnelerini saplayarak avlanıyor. Avlarını etkisiz hale getirmek için bazı türler büyük kıskaçlarına, diğerleriyse iğnelerine daha çok bel bağlıyor.

Bilim insanları bazı akrep türlerinin vücudunda metaller bulunduğunu biliyordu ancak bunların avlanma biçimlerini nasıl etkilediği belirsizliğini koruyordu. Farklı türlerin avlanırken farklı vücut bölümlerini öne çıkarması, bu tercihlerle metal dağılımı arasında bir bağlantı olabileceğini düşündürüyordu. Smithsonian Enstitüsü Ulusal Doğa Tarihi Müzesi'nden araştırmacılar, akreplerin "silah" gibi kullandığı uzuvlardaki metal içeriğinin avlanma biçimleriyle ilişkisini inceledi. Ekip müzedeki koleksiyonlardan yararlanarak 18 akrep türünü X ışınları, elektron mikroskopları ve son derece ince lazerlerle analiz etti. Bulguları hakemli dergi Journal of the Royal Society Interface'te bugün (29 Nisan) yayımlanan çalışmada çinko, manganez ve demir gibi metallerin belirli bölgelerde yoğunlaştığı görüldü. Örneğin iğnelerin ucunda bir çinko tabakası, hemen arkasında ise manganez bulundu. Kıskaçların ise özellikle kesici kenarlarında çinko ve demir saptandı. Araştırmacılar, eğer iğne veya kıskaçta yüksek oranda çinko varsa diğer uzuvda daha az çinko bulunduğunu tespit etti. Bu durum, bazı türlerin avlanırken iğneyi, bazılarınınsa kıskaçları daha çok kullanmasıyla örtüşüyor.

Bilim insanları ayrıca kıskaçları daha küçük ve zayıf olan türlerin bu vücut kısımlarında, diğerine göre daha fazla çinko ve demir olduğunu gözlemledi. Bu metaller, kıskaçları daha dayanıklı hale getirmeye yarıyor olabilir. Araştırmacılar ince kıskaçların daha hızlı hareket ederek avı yakalamayı kolaylaştıracağını ancak kalın olanara kıyasla daha çabuk kırılacağını söylüyor. Bulgular, çinko ve demirin bu kırılganlığı azaltabileceğine işaret ediyor. Yeni çalışma, bir türün avlanma davranışıyla kendine özgü metal bileşimi arasında açık bir evrimsel bağlantı olduğunu gösteriyor. Bilim insanları çalışmadaki yöntemin, karıncalar, yaban arıları ve kırkayaklar gibi çeşitli vücut parçalarında metal bulunan türleri daha iyi anlamaya yaramasını umuyor.

Binali Yıldırım kalleşleri ifşa etti
Gündem

Binali Yıldırım kalleşleri ifşa etti

Erzincan'da konuşan Türk Devletleri Teşkilatı Aksakallar Konseyi Başkanı Binali Yıldırım, "Terörsüz Türkiye süreci Türkiye için hayati öneme..
Antalya Siyasetinde Mide Bulandıran İddia: Sevgilisini oğluna karı yapmış Böcek Hakkında Şok Kaset İddiası!
Gündem

Antalya Siyasetinde Mide Bulandıran İddia: Sevgilisini oğluna karı yapmış Böcek Hakkında Şok Kaset İddiası!

Antalya’da siyaset gündemi, eski belediye başkanı Muhittin Böcek hakkındaki sarsıcı iddialarla çalkalanıyor. Gazeteci Tamar Tanrıyar’ın deşi..
Hindistan'da dev havayolu şirketlerinden hükümete "son çağrı" geldi! Yakıt maliyetleri uçakları yere indirebilir!
Dünya

Hindistan'da dev havayolu şirketlerinden hükümete "son çağrı" geldi! Yakıt maliyetleri uçakları yere indirebilir!

Hindistan'ın havacılık devleri, Orta Doğu'daki bitmek bilmeyen gerilimler ve artan yakıt maliyetleri nedeniyle tarihin en büyük operasyonel ..
Trump'tan Merz'e: Ne dediğini bilmiyor
Dünya

Trump'tan Merz'e: Ne dediğini bilmiyor

Amerika Birleşik Devletleri Başkanı Donald Trump, Almanya Şansölyesi Friedrich Merz'i İran'ın nükleer programına ilişkin tutumu üzerinden se..
ABD'den İran'a "Ekonomik Öfke" darbesi! Gölge bankacılık sistemine kilit vuruldu!
Gündem

ABD'den İran'a "Ekonomik Öfke" darbesi! Gölge bankacılık sistemine kilit vuruldu!

ABD yönetimi, İran'ın uluslararası yaptırımları delmek için kullandığı finansal ağlara karşı "Ekonomik Öfke" (Economic Fury) kod adlı büyük ..
Siyonistler saldırmaya devam ediyor! Ateşkese rağmen 11 kişi öldü
Dünya

Siyonistler saldırmaya devam ediyor! Ateşkese rağmen 11 kişi öldü

İsrail ordusunun Lübnan’ın güneyindeki beldelere gün boyunca düzenlediği saldırılarda 11 kişi yaşamını yitirdi. Geçici ateşkesin yürürlükte ..
