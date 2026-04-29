  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
SON DAKİKA
Güvenlik için 130 bin asker konuşlandırıldı Ordu sokağa indi ‘Sumud’ korkusundan ne yapacaklarını şaşırdılar Siyonist İsrail her yolu deniyor Rusya-Ukrayna savaşı tekrar kızışıyor! Bakan Gürlek’ten Gülistan Doku açıklaması: Umut Altaş olayı çözecek kilit isimdir Önce başörtülü hakimi reddetmişti şimdi de… Laikçi hokkabazın istekleri bitmiyor! Trump’a mesaj: İran aptal değil Hürmüz’ü bırakmaz Türkiye'nin "lazer silah sistemi" yeni kabiliyetlerle geliyor ALKA-KAPLAN sahnede Bakan Uraloğlu’ndan düşen Libya uçağına ilişkin önemli açıklama! “Kara kutu çözümlerini bitirdik, savcılığa sunmuş durumdayız” İran'dan Trump'a Sert Uyarı: "Seni Kendi Haline Bırakmayacağız" Cumhurbaşkanı Erdoğan’dan yeni konut müjdesi: Eserlerimize yenilerini ekleyeceğiz
Ayvalık açıklarında 158 kg uyuşturucu ele geçirildi! Uyuşturucu tacirlerine bir darbe daha!

Balıkesir'in Ayvalık ilçesi açıklarında, Sahil Güvenliğimiz ve Polislerimiz tarafından düzenlenen ortak operasyonda 158 kg uyuşturucu madde ele geçirildi.

İçişleri Bakanlığı tarafından operasyona ilişkin yapılan açıklamada; “İzmir İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ve Sahil Güvenlik Ege Deniz Bölge Komutanlığı İstihbarat Şube Müdürlüğü ile İzmir Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde yürütülen istihbari çalışmalar sonucu; Deniz yolu ile uyuşturucu madde kaçakçılığı yapılacağı bilgisinin alınması üzerine, Balıkesir'in Ayvalık ilçesi açıklarında, Sahil Güvenlik İnsansız Hava Aracı ve Sahil Güvenlik Botları (TCSG-907, KB-107) tarafından tespit edilen bir tekneye yönelik düzenlenen ortak operasyonda;

• 158 kg skunk uyuşturucu maddesi ele geçirildi.

• 2 şüpheli yakalandı.

 

Mavi Vatan’ımızda Sahil Güvenliğimiz ile karada Polisimiz ve Jandarmamız ile suç ve suçlularla mücadelemize kararlılıkla devam ediyoruz. İzmir İl Emniyet Müdürlüğümüzü, Sahil Güvenlik Ege Deniz Bölge Komutanlığımızı, İzmir Cumhuriyet Başsavcılığımızı ve emeği geçenleri tebrik ediyoruz” denildi.

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
x

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23