Yumuşatıcılar astımı yapar mı? Uzmanı her şeyi bir bir anlattı: En çok bu ürünler akciğere zarar veriyor!
Haber Merkezi Giriş Tarihi: Güncelleme Tarihi:

Yumuşatıcılar astımı yapar mı? Uzmanı her şeyi bir bir anlattı: En çok bu ürünler akciğere zarar veriyor!

Yumuşatıcılar astımı tetikliyor mu? Göğüs Hastalıkları Uzmanı Prof. Dr. Servet Kayhan açıkladı: En çok bu ürünler akciğere zarar veriyor olabilir.

Deterjanlar, yumuşatıcılar ve güzel kokan spreyler… Ev temizliğinde ferahlık sağladığını düşündüğümüz bu kokulu ürünler akciğerlerimizin en büyük düşmanı olabilir. , solunan kimyasalların hava yollarında yol açtığı tahribatı ve astım hastalarının mutlaka uyması gereken kuralları Merve Kantarcı Çulha'ya açıkladı. İşte mis kokulu ürünlerin akciğerler için riskleri…

Günlük yaşamın vazgeçilmezi olan temizlik ürünleri, sadece lekeleri çıkarmakla kalmıyor; doğru kullanılmadığında akciğer sağlığını tehdit ediyor. Özellikle astım ve KOAH gibi kronik solunum yolu rahatsızlığı olan bireyler için yumuşatıcılar ve sprey formundaki kimyasallar, nefes darlığından ağır bronş daralmalarına kadar pek çok ciddi soruna davetiye çıkarıyor. Merve Kantarcı Çulha'ya açıklamalarda bulunan Göğüs Hastalıkları Uzmanı Prof. Dr. Servet Kayhan, temizlik ürünlerinin içerdiği uçucu organik bileşiklerin (VOC) hava yollarında sebep olduğu irritasyona dikkat çekerek çarpıcı bir uyarıda bulundu: "Bu maddeler solunduğunda sadece mevcut astımı tetiklemekle kalmıyor, sağlıklı bireylerde bile irritan ilişkili astım gelişimine katkıda bulunabiliyor."

İşte Prof. Dr. Servet Kayhan'dan kapalı ortamlarda sprey kullanımıyla artan riskler ve akciğerlerinizi korumanın yolları... Yumuşatıcılar ve deterjanlar astımı tetikler mi? Yumuşatıcılar ve deterjanlar gibi temizlik ürünleri, özellikle güçlü kokulu ve kimyasal içeriği yüksek olanlar, astım hastalarında semptomları tetikleyebilir. Bunun nedeni bu ürünlerin uçucu organik bileşikler (VOC), parfümler ve bazı yüzey aktif maddeler içermesidir. Bu maddeler solunduğunda hava yollarında irritasyona yol açarak bronşlarda daralma, öksürük, hırıltı ve nefes darlığı gibi astım belirtilerini artırabilir. Hatta bazı kişilerde mesleki ya da irritan ilişkili astım gelişimine katkıda bulunabilir.

Temizlik ürünleri yalnızca astımı değil alerjik rinit (saman nezlesi benzeri burun tıkanıklığı, hapşırma), KOAH hastalarında semptom artışı, göz, burun ve boğazda irritasyon (yanma, sulanma, tahriş), kontakt dermatit (özellikle el temasıyla egzama benzeri cilt reaksiyonları), daha nadiren, yoğun maruziyette kimyasal irritasyon bronşiti veya solunum yolu hassasiyetinde artış gibi sorunları da tetikler. Özellikle kapalı ve havalandırması yetersiz ortamlarda sprey formundaki temizlik ürünleri risk oluşturur. Bu nedenle mümkünse kokusuz, hipoalerjenik ürünlerin tercih edilmesi ve temizlik sırasında ortamın mutlaka havalandırılması önerilir.(akşam)

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
Binali Yıldırım kalleşleri ifşa etti
Gündem

Binali Yıldırım kalleşleri ifşa etti

Erzincan'da konuşan Türk Devletleri Teşkilatı Aksakallar Konseyi Başkanı Binali Yıldırım, "Terörsüz Türkiye süreci Türkiye için hayati öneme..
Antalya Siyasetinde Mide Bulandıran İddia: Sevgilisini oğluna karı yapmış Böcek Hakkında Şok Kaset İddiası!
Gündem

Antalya Siyasetinde Mide Bulandıran İddia: Sevgilisini oğluna karı yapmış Böcek Hakkında Şok Kaset İddiası!

Antalya’da siyaset gündemi, eski belediye başkanı Muhittin Böcek hakkındaki sarsıcı iddialarla çalkalanıyor. Gazeteci Tamar Tanrıyar’ın deşi..
Hindistan'da dev havayolu şirketlerinden hükümete "son çağrı" geldi! Yakıt maliyetleri uçakları yere indirebilir!
Dünya

Hindistan'da dev havayolu şirketlerinden hükümete "son çağrı" geldi! Yakıt maliyetleri uçakları yere indirebilir!

Hindistan'ın havacılık devleri, Orta Doğu'daki bitmek bilmeyen gerilimler ve artan yakıt maliyetleri nedeniyle tarihin en büyük operasyonel ..
Trump'tan Merz'e: Ne dediğini bilmiyor
Dünya

Trump'tan Merz'e: Ne dediğini bilmiyor

Amerika Birleşik Devletleri Başkanı Donald Trump, Almanya Şansölyesi Friedrich Merz'i İran'ın nükleer programına ilişkin tutumu üzerinden se..
ABD'den İran'a "Ekonomik Öfke" darbesi! Gölge bankacılık sistemine kilit vuruldu!
Gündem

ABD'den İran'a "Ekonomik Öfke" darbesi! Gölge bankacılık sistemine kilit vuruldu!

ABD yönetimi, İran'ın uluslararası yaptırımları delmek için kullandığı finansal ağlara karşı "Ekonomik Öfke" (Economic Fury) kod adlı büyük ..
Siyonistler saldırmaya devam ediyor! Ateşkese rağmen 11 kişi öldü
Dünya

Siyonistler saldırmaya devam ediyor! Ateşkese rağmen 11 kişi öldü

İsrail ordusunun Lübnan’ın güneyindeki beldelere gün boyunca düzenlediği saldırılarda 11 kişi yaşamını yitirdi. Geçici ateşkesin yürürlükte ..
