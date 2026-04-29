Yumuşatıcılar astımı yapar mı? Uzmanı her şeyi bir bir anlattı: En çok bu ürünler akciğere zarar veriyor!

Temizlik ürünleri yalnızca astımı değil alerjik rinit (saman nezlesi benzeri burun tıkanıklığı, hapşırma), KOAH hastalarında semptom artışı, göz, burun ve boğazda irritasyon (yanma, sulanma, tahriş), kontakt dermatit (özellikle el temasıyla egzama benzeri cilt reaksiyonları), daha nadiren, yoğun maruziyette kimyasal irritasyon bronşiti veya solunum yolu hassasiyetinde artış gibi sorunları da tetikler. Özellikle kapalı ve havalandırması yetersiz ortamlarda sprey formundaki temizlik ürünleri risk oluşturur. Bu nedenle mümkünse kokusuz, hipoalerjenik ürünlerin tercih edilmesi ve temizlik sırasında ortamın mutlaka havalandırılması önerilir.(akşam)