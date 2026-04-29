Yumuşatıcılar astımı yapar mı? Uzmanı her şeyi bir bir anlattı: En çok bu ürünler akciğere zarar veriyor!

Günlük yaşamın vazgeçilmezi olan temizlik ürünleri, sadece lekeleri çıkarmakla kalmıyor; doğru kullanılmadığında akciğer sağlığını tehdit ediyor. Özellikle astım ve KOAH gibi kronik solunum yolu rahatsızlığı olan bireyler için yumuşatıcılar ve sprey formundaki kimyasallar, nefes darlığından ağır bronş daralmalarına kadar pek çok ciddi soruna davetiye çıkarıyor. Merve Kantarcı Çulha'ya açıklamalarda bulunan Göğüs Hastalıkları Uzmanı Prof. Dr. Servet Kayhan, temizlik ürünlerinin içerdiği uçucu organik bileşiklerin (VOC) hava yollarında sebep olduğu irritasyona dikkat çekerek çarpıcı bir uyarıda bulundu: "Bu maddeler solunduğunda sadece mevcut astımı tetiklemekle kalmıyor, sağlıklı bireylerde bile irritan ilişkili astım gelişimine katkıda bulunabiliyor."