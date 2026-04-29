  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
SON DAKİKA
Gündem

Bakan Uraloğlu’ndan düşen Libya uçağına ilişkin önemli açıklama! “Kara kutu çözümlerini bitirdik, savcılığa sunmuş durumdayız”

Yeniakit Publisher
Haber Merkezi Giriş Tarihi: Güncelleme Tarihi:

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, Ankara’dan havalandıktan sonra düşen Libya uçağına ilişkin kara kutu çözümlemesini bitirerek savcılığa sunduklarını belirtti.

TBMM’de AK Parti Grup Toplantısı öncesinde, CHP Zonguldak Milletvekili Deniz Yavuzyılmaz’ın, düşen Libya uçağının bulunduğu apronda kameraların 1 saat 41 dakikalık kamera görüntüsünün bulunmadığına ilişkin iddialarını soran gazetecilere açıklamada bulunan Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu;

“Burada düşen bir uçak var, ölen insanlar var. Elbette burada gösterilmesi gereken en yüksek hassasiyetin gösterilmesi lazım. Herkes için bu geçerli. Olayın ilk anından itibaren hem biz gerekli incelemeleri başlattık hem Cumhuriyet Başsavcılığı ve adli makamlar bu işe el koydu. Cumhuriyet Başsavcılığımızın yönetiminde bu soruşturma devam ediyor. Biz de kendi incelemelerimizi tamamladık. Kara kutu dediğimiz kayıt cihazlarının çözümlerini bitirdik. Onları da savcılığa sunmuş durumdayız. Bu iş kendi seyrinde hassasiyetle devam ederken, burada suyu bulandırmaya çalışmanın bir anlamı yok. Deniz Yavuzyılmaz’ın söylediklerini yalanlamaktan biz gerçekten bıktık. O bıkmadı. Yeni iddialar ortaya koyuyor her seferinde. ‘Ya tutarsa’ diye. Ben açık çağrı yaptım. Gerçekten samimi olarak bu işe katkı sağlamak istiyor ve elinde bizim bilmediğimiz bir şey varsa buyursun bize versin. İşin mahremiyetine dikkat ederek. Bir şey atıyor o tutmuyor. Doğru değil. Bu sefer yeni bir şey ortaya koyuyor. Onun için ben tek tek bütün söylediklerine de cevap vermek istemiyorum. Ama burada gerekli hassasiyetin oluşturulduğu ve bu hassasiyetle yürütüldüğünü özellikle söylemek isterim” şeklinde konuştu.

1
Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
x

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23