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Dünya Yunanistan insanlığa karşı duvar örüyor
Dünya

Yunanistan insanlığa karşı duvar örüyor

Yunanistan'dan göçmenlerin sınırdan geçişleri engellemek için ses cihazının ardından toplam 27 km uzunluğundaki çitin inşaatına başladı.

Yeniakit Publisher
2020-10-17 11:58:00 -
Yunanistan insanlığa karşı duvar örüyor

Yunanistan'dan göçmenlerin sınırdan geçişleri engellemek için ses cihazının ardından toplam 27 km uzunluğundaki çitin inşaatına başladı. Göçmenlere yönelik inşa edilen çitlerin temel atma törenine Yunanistan Başbakanı Kiriakos Miçotakis'in katılacağı ifade edildi.

Yunanistan'ın göçmenlere yönelik geçiş engellerine yönelik girişimlerine her gün bir yenisi daha ekleniyor. Atina yönetiminin Meriç (Evros) sınır bölgesine, olası toplu göçmen akınlarına karşı kullanmak üzere, taşınabilir, güçlü ses dalgaları yayabilen iki yeni cihaz yerleştirdi. Türk-Yunan sınırında, kaçak göçe karşı Meriç bölgesinde yapılacağı açıklanan yeni tel duvarın inşasına da Ferecik bölgesinde başlandığı bildirildi. Meriç Sınırı'na (Evros) metal çit inşaatı yapımına başlandı. Göçmenlere yönelik inşa edilen çitlerin temel atma törenine Yunanistan Başbakanı Kiriakos Miçotakis'in katılacağı ifade edildi.

Metal çitin, mevcut çit gibi sürekli olmayacağı, ilk 9 km'lik bölümü Ferecik'in Petalo bölgesine; sonraki 15 km'nin ise Çirozi alanını kapsayacak şekilde 2,5 km de Nea Egnatia bölgesine yerleştirileceği belirtildi. Başbakan Miçotakis ziyareti öncesinde bölgeye gelen Genelkurmay Başkanı Konstantinos Floros, bölgedeki bazı askeri birliklerin hazırlık ve eğitim durumunu teftiş etti, daha sonra da metal çitin yapımına başlanan sınır boyuna geçerek çalışmaları yakından izledi. Öte yandan Atina yönetimi, Meriç (Evros) sınır bölgesine, olası toplu göçmen akınlarına karşı kullanmak üzere, taşınabilir, güçlü ses dalgaları yayabilen iki yeni cihaz yerleştirmişti.

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Yorumlar

kaatil, kalles, batil, korkak.... ecelden kacis yok balkan israili!

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