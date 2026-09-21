Profesörlerden damar yırtılması uyarısı: Boyun kütletme tedavi değil, ölüm sebebi!

Başakşehir Çam ve Sakura Şehir Hastanesi Koordinatör Başhekimi ve Kulak Burun Boğaz Uzmanı Prof. Dr. Özgür Yiğit, boyun kütletmenin bir tedavi metodu olmadığını söyledi. Bu tip işlemlerin doktorun yönlendirmesi ve planlamasıyla yapılması gerektiğini belirten Yiğit, "Birileri ağrıyı düzelttiğini iddia edebilir, birileri işitmeye iyi geldiğini söyleyebilir. Bunların hepsi deyim yerindeyse şarlatanlıktır. Konunun hekiminden bağımsız bir işlem yapmak aslında hem tıbba hem hukuka aykırıdır. Tedaviye ancak hekim karar verir." dedi. Fizyoterapistlerin dahi tanı konulmadan kendi başlarına hastaya tedavi uygulayamayacağının altını çizen Yiğit, "Bir fizyoterapist kendi başına hastayı alıp tedavi uygulayamaz. Böyle bir yetkisi yok. Ancak hekim gözetiminde o istediği şeyleri yapabilir. Biz bunlara dikkat etmezsek, halkımız bunlara dikkat etmezse başına ne gelir bilemeyiz." değerlendirmesinde bulundu. Yiğit, ağrı ve hastalıkların birçok nedeni olabileceğini dile getirerek, "Nedenini bilmeden, konuyu araştırmadan, 'Masaj yaptı iyi geldi.' denebilir. Tamam tesadüfen gelmiş de olabilir ama o tedavi değildir. Tedaviden daha önemli olan hastalığın tanısını ortaya koymaktır. Her hastalığın ayrı tedavisi vardır. Her hareket, bu boyun kütletme olabilir, her ağrıya, her kas ve boyun ağrısına iyi gelemez. Böyle bir tedavi metodu olsaydı, her şeye iyi gelen bir mucize olsaydı hekimlere ihtiyaç olmazdı." diye konuştu.