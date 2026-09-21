Profesörlerden damar yırtılması uyarısı: Boyun kütletme tedavi değil, ölüm sebebi!

Literatürde 'kamçı yaralanması' diye bir olay var. Boyun omurlarının ani öne ve arkaya hareketinde solunum durması ve ani ölüm riski var. Kişinin ne durumda olduğunu bilmeden boynu hareket ettirmenin ne gibi sonuçlar doğuracağını bilemeyiz. Onun için bu durum yararlı olan bir şey değil. Belki geçici bir rahatlama hissedebilir insan, psikolojik de olabilir ama bu durum bu işin masum olduğu anlamına gelmiyor. İşin profesyoneli olsanız dahi, burada yetkisiz şekilde bu masajları, bu hareketleri yapanları kastetmiyorum, eğitimli profesyonel, bir fizyoterapist de olabilir, boyun omurlarındaki ani hareketlerin tehlikeli sonuç doğurabileceğini o da kestiremeyebilir. Bu hareketlerde kas içi kanamalar olabilir, kaslarda zedelenme olabilir. Bunlar ileride zarar veren bir neticeyle sonuçlanabilir." Ani boyun hareketlerinde oluşan rahatsızlık sonrası vatandaşların vakit kaybetmeden doktora başvurmasını öneren Turgut, "O işlemin nasıl bir sonuç doğurduğunu bilemediğimiz için mutlaka kontrol edilmesi gerekiyor. Acil bir durumla karşılaşıldığında mutlaka incelemeye tabi tutulmalı. Ona göre acil müdahaleler, tedaviler gerekebilir. Geç kalınması durumunda, şu anda gündemde olan ani ölümlere yol açabilir. Belki erken dönemdeki damar yırtılmaları geç dönemde beyin içine kanama yapabilir, beyin kanaması oluşturabilir. Bu ihmal edilirse işlemden bir süre sonra da ölüm hadisesi yaşanabilir." dedi.