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Sağlık
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Yeniakit Publisher
Profesörlerden damar yırtılması uyarısı: Boyun kütletme tedavi değil, ölüm sebebi!

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Profesörlerden damar yırtılması uyarısı: Boyun kütletme tedavi değil, ölüm sebebi!

Gün içerisinde yaptığımız ya da merdivenaltı sözde uzmanlardan fayda beklediğimiz boyun kütletme hareketinin ölümcül olabileceği açıklandı. Boyun ağrısı için hekim dışında yapılan kütletme hareketlerinin tedavi sayılamayacağını belirten Prof. Dr. Özgür Yiğit, tanı konulmadan uygulanan bu işlemlerin omurga ve beyin sapına zarar verebileceğini dile getirdi. Türk Kulak Burun Boğaz ve Baş Boyun Cerrahisi Derneği Başkanı Prof. Dr. Suat Turgut da beyni besleyen damarlarda yırtılma, ani felç ve baş dönmesi vakalarını klinikte gördüklerini, ani boyun hareketinin solunumu durdurabileceğini söyledi.

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Foto - Profesörlerden damar yırtılması uyarısı: Boyun kütletme tedavi değil, ölüm sebebi!

Başakşehir Çam ve Sakura Şehir Hastanesi Koordinatör Başhekimi ve Kulak Burun Boğaz Uzmanı Prof. Dr. Özgür Yiğit, boyun kütletmenin bir tedavi metodu olmadığını söyledi. Bu tip işlemlerin doktorun yönlendirmesi ve planlamasıyla yapılması gerektiğini belirten Yiğit, "Birileri ağrıyı düzelttiğini iddia edebilir, birileri işitmeye iyi geldiğini söyleyebilir. Bunların hepsi deyim yerindeyse şarlatanlıktır. Konunun hekiminden bağımsız bir işlem yapmak aslında hem tıbba hem hukuka aykırıdır. Tedaviye ancak hekim karar verir." dedi. Fizyoterapistlerin dahi tanı konulmadan kendi başlarına hastaya tedavi uygulayamayacağının altını çizen Yiğit, "Bir fizyoterapist kendi başına hastayı alıp tedavi uygulayamaz. Böyle bir yetkisi yok. Ancak hekim gözetiminde o istediği şeyleri yapabilir. Biz bunlara dikkat etmezsek, halkımız bunlara dikkat etmezse başına ne gelir bilemeyiz." değerlendirmesinde bulundu. Yiğit, ağrı ve hastalıkların birçok nedeni olabileceğini dile getirerek, "Nedenini bilmeden, konuyu araştırmadan, 'Masaj yaptı iyi geldi.' denebilir. Tamam tesadüfen gelmiş de olabilir ama o tedavi değildir. Tedaviden daha önemli olan hastalığın tanısını ortaya koymaktır. Her hastalığın ayrı tedavisi vardır. Her hareket, bu boyun kütletme olabilir, her ağrıya, her kas ve boyun ağrısına iyi gelemez. Böyle bir tedavi metodu olsaydı, her şeye iyi gelen bir mucize olsaydı hekimlere ihtiyaç olmazdı." diye konuştu.

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Foto - Profesörlerden damar yırtılması uyarısı: Boyun kütletme tedavi değil, ölüm sebebi!

Vatandaşın, "Ben gittim iyi geldi." lafına kanmamasını isteyen Yiğit, "O kişiye iyi geldiyse bile kendi hastalığı o iyi gelen kişiyle aynı olmayabilir. Konuştuğu kişi fayda görmüş olabilir ama kendisi bundan zarar görür." ifadelerini kullandı. Yanlış bir tedavinin ciddi sağlık sorunlarına yol açabileceğine dikkati çeken Yiğit, şunları kaydetti: "Yanlış yapılan bir tedavide beyne pıhtı atmadan tutun da felç kalmaya kadar, boyundaki omurların kırılmasına kadar, oradaki omurganın, beyin sapının zedelenmesine kadar bir sürü şey olabilir. Biz hastayı uyuturken bile, hastanın başını eğerken dikkatli ve nazik oluruz. Dolayısıyla vücuda yapılacak her hareketin vücutta farklı etkileri ve farklı zararları olabilir. Bunu da ancak hekim bilir, planlamayı da hekim yapar. Halkımızdan ricamız, bu tip piyasada merdiven altı olan ya da 'El aldım.' diyen insanlara kanmaması, uzmanına müracaat ederek güvenmeleridir."

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Foto - Profesörlerden damar yırtılması uyarısı: Boyun kütletme tedavi değil, ölüm sebebi!

"SOLUNUM DURMASI VE ANİ ÖLÜM RİSKİ VAR": Türk Kulak Burun Boğaz ve Baş Boyun Cerrahisi Derneği Başkanı Prof. Dr. Suat Turgut ise boyun kütletmenin yararlı bir eylem olmadığını söyledi. Boyundaki ani hareketin boyun omurlarına vereceği zararın öngörülemez olduğunu belirten Turgut, şöyle konuştu: "Kişinin anatomik yapısı uygun olmayabilir, kemik erimesine bağlı bir durum olabilir veya boyun fıtığı olabilir. Kişinin durumu ve anatomisini bilmeden körlemesine yapılan boyun hareketleri çok tehlikeli sonuçlar doğurabilir. Neler var? Mesela, boyun omurlarının arkasından geçen, beyni besleyen iki ana damarımız var. Biz klinikte ani harekete bağlı boyun damarlarında yırtılma ve ani felçler görebiliyoruz. Ani vertigo, baş dönmesi, beyincik kanamalarını klinikte görüyoruz.

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Foto - Profesörlerden damar yırtılması uyarısı: Boyun kütletme tedavi değil, ölüm sebebi!

Literatürde 'kamçı yaralanması' diye bir olay var. Boyun omurlarının ani öne ve arkaya hareketinde solunum durması ve ani ölüm riski var. Kişinin ne durumda olduğunu bilmeden boynu hareket ettirmenin ne gibi sonuçlar doğuracağını bilemeyiz. Onun için bu durum yararlı olan bir şey değil. Belki geçici bir rahatlama hissedebilir insan, psikolojik de olabilir ama bu durum bu işin masum olduğu anlamına gelmiyor. İşin profesyoneli olsanız dahi, burada yetkisiz şekilde bu masajları, bu hareketleri yapanları kastetmiyorum, eğitimli profesyonel, bir fizyoterapist de olabilir, boyun omurlarındaki ani hareketlerin tehlikeli sonuç doğurabileceğini o da kestiremeyebilir. Bu hareketlerde kas içi kanamalar olabilir, kaslarda zedelenme olabilir. Bunlar ileride zarar veren bir neticeyle sonuçlanabilir." Ani boyun hareketlerinde oluşan rahatsızlık sonrası vatandaşların vakit kaybetmeden doktora başvurmasını öneren Turgut, "O işlemin nasıl bir sonuç doğurduğunu bilemediğimiz için mutlaka kontrol edilmesi gerekiyor. Acil bir durumla karşılaşıldığında mutlaka incelemeye tabi tutulmalı. Ona göre acil müdahaleler, tedaviler gerekebilir. Geç kalınması durumunda, şu anda gündemde olan ani ölümlere yol açabilir. Belki erken dönemdeki damar yırtılmaları geç dönemde beyin içine kanama yapabilir, beyin kanaması oluşturabilir. Bu ihmal edilirse işlemden bir süre sonra da ölüm hadisesi yaşanabilir." dedi.

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