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Gündem Yunanistan hayali kuran FETÖ'cülere şok
Gündem

Yunanistan hayali kuran FETÖ'cülere şok

Yeniakit Publisher
2024-08-06 16:04:00 -
Yunanistan hayali kuran FETÖ'cülere şok

Edirne'de yasa dışı yollarla Yunanistan'a gitmek isteyen 2 FETÖ/PDY şüphelisi, yakalandı.

Güvenlik güçleri, Meriç ilçesindeki 1'inci derece askeri yasak bölgede düzenledikleri operasyonda yasa dışı yollarla Yunanistan'a gitmeye çalışan FETÖ/PDY şüphelileri C.T. ve Y.K.'yi yakaladı.

Şüpheliler, işlemlerinin ardından jandarma ekiplerine teslim edildi.

Öte yandan güvenlik güçleri tarafından merkezdeki 1'inci derece askeri yasak bölgede dün düzenlenen operasyonla yakalanan ve jandarmaya teslim edilen terör örgütü PKK şüphelisi A.B., sevk edildiği adliyede çıkarıldığı nöbetçi hakimlikte tutuklandı.

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