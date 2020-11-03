Yunanistan Hava Kuvvetleri’nde alarm verildi!
Yunanistan Hava Kuvvetleri’nde 156 pozitif Koronavirüs vakası tespit edilince derhal alarm durumuna geçildi.
Yunanistan Hava Kuvvetleri’nde 156 pozitif koronavirüs vakası tespit edilince derhal alarm durumuna geçildi.
Yunanistan genelinde Hava Kuvvetleri’nin değişik birimlerinde Havacılık Akademisi öğrencileri, Elefsina, Tatoi gibi hava üslerinde, subay, astsubay ve personelde toplamda 156 pozitif vakanın tespit edildiği belirtiliyor.
Bunun üzerine hava üslerinde ve değişik birimlerde görev yapan personelin giriş çıkışlarında kontrollerin arttırıldığı belirtilirken, Koronavirüse yönelik alınan önlemlerin daha da sıkılaştırıldığı ifade ediliyor.
Yunanistan Hava Kuvvetleri’nde geçtiğimiz Mart-Nisan aylarında sadece 20 personelde Koronavirüs vakası görülmüştü.
Kaynak: Birlik Gazetesi