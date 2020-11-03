  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Dünya Yunanistan Hava Kuvvetleri’nde alarm verildi!
Dünya

Yunanistan Hava Kuvvetleri’nde alarm verildi!

Yunanistan Hava Kuvvetleri’nde 156 pozitif Koronavirüs vakası tespit edilince derhal alarm durumuna geçildi.

Yeniakit Publisher
2020-11-03 23:37:00 -
Yunanistan Hava Kuvvetleri’nde alarm verildi!

Yunanistan Hava Kuvvetleri’nde 156 pozitif koronavirüs vakası tespit edilince derhal alarm durumuna geçildi.

Yunanistan genelinde Hava Kuvvetleri’nin değişik birimlerinde Havacılık Akademisi öğrencileri, Elefsina, Tatoi gibi hava üslerinde, subay, astsubay ve personelde toplamda 156 pozitif vakanın tespit edildiği belirtiliyor.

Bunun üzerine hava üslerinde ve değişik birimlerde görev yapan personelin giriş çıkışlarında kontrollerin arttırıldığı belirtilirken, Koronavirüse yönelik alınan önlemlerin daha da sıkılaştırıldığı ifade ediliyor.

Yunanistan Hava Kuvvetleri’nde geçtiğimiz Mart-Nisan aylarında sadece 20 personelde Koronavirüs vakası görülmüştü.

Kaynak: Birlik Gazetesi

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
ABD'de neler oluyor? Ulusal muhafızlar sokağa indi
Dünya

ABD'de neler oluyor? Ulusal muhafızlar sokağa indi

Dünyanın kilitlendiği Amerika Birleşik Devletleri'nde seçimlerinde ulusal muhafızlar sokağa indi.
Bülent Arınç'tan Çevik Bir hatırlatması!
Siyaset

Bülent Arınç'tan Çevik Bir hatırlatması!

AK Parti'nin 18. kuruluş yıldönümünü kutlayan Bülent Arınç, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda 28 Şubat'ın başmümessillerinden dönemin Ge..
Ya cahil, ya provokatör! Deprem üzerinden cemaatlere saran Ahmet Hakan rezil oldu
Gündem

Ya cahil, ya provokatör! Deprem üzerinden cemaatlere saran Ahmet Hakan rezil oldu

Hürriyet’te Aydın Doğan zihniyetini devam ettiren ve İslami gruplara saldırmak için fırsat kollayan Ahmet Hakan, İzmir depremi üzerinden tar..

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

Yaay İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Yaay