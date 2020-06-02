Yunanistan geri adım attı! Atina'dan Türkiye'ye çağrı
Türkiye'nin Doğu Akdeniz'deki faaliyetlerinden rahatsız olan Yunanistan, geri adım atarak Ankara'ya flaş bir çağrıda bulundu.
Yunanistan Dışişleri Bakanı Nikos Dendias, ‘provokasyon’ olarak nitelendirdikleri, Türkiye'nin Doğu Akdeniz'de doğal gaz arama çalışmaları konusunda yüz yüze görüşmeye hazır olduklarını dile getirdi.
Yunanistan, Türkiye’yi Girit, Kerpe ve Rodos Adası kıyılarına doğalgaz araştırması için gemi göndermesinden rahatsız.
Türkiye, Fayiz es-Serrac başkanlığındaki Libya Ulusal Mutabakat Hükümeti (UMH) ile yapılan Deniz Yetki Alanlarının Sınırlandırılmasına İlişkin Mutabakat Muhtırası uyarınca 3-4 ay içerisinde bölgedeki sondaj faaliyetlerine başlayacağını açıklamıştı.
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan da, Ocak ayında sondaj çalışmalarının en kısa sürede başlayacağını söylemişti.